Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto oyununun 617. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 30 milyon 268 bin 877 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 11 bin 37 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 282 kişi 164 lira 25'er kuruş, 3 bilen 140 bin 932 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 322 bin 222 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 3 milyon 43 bin 559 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 703 bin 3 lira 84 kuruş kamuya aktarıldı.

