FİNANS

Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en önemli süper lüks yat merkezleri arasında ilk 3'te yer alan Antalya Serbest Bölge'de, haziran ayı itibarıyla toplam 7 bin 79 metre uzunlukta 381 süper yat, 1 milyar 9 bin dolara satıldı.

Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DÜNYANIN en önemli süper lüks yat merkezleri arasında ilk 3'te yer alan Antalya Serbest Bölge'de, haziran ayı itibarıyla toplam 7 bin 79 metre uzunlukta 381 süper yat, 1 milyar 9 bin dolara satıldı.
Antalya Serbest Bölge'de 2000 yılından itibaren başlanan süper lüks yat ve tekne üretiminde 2017 yılı sonu itibarıyla toplam 6 bin 881 metre uzunluğunda ve 957 milyon dolar değerinde 372 tekne üretilerek, ihraç edildi. Bu yıl haziran ayı itibarıyla denize indirilen 9 tekneyle birlikte toplam tekne sayısı 381'e, toplam uzunluk 7 bin 79 metreye, toplam satış değeri de 1 milyar 9 bin dolara yükseldi.
6 AYDA 53 MİLYON DOLARLIK 9 YAT
Süper lüks yat üretiminde dünyanın en önemli 3 merkezinden biri, Türkiye'de ise ilk sırada olan Antalya Serbest Bölge'de, 2018 yılı haziran ayı itibarıyla aralarında süper lüks yatların da bulunduğu 9 tekne denize indirildi. Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bu yıl denize indirilen 9 teknenin toplam uzunluğunun 198 metre, toplam satış değerinin de 53 milyon dolar olduğunu dile getirdi.
5 ÜLKEYE SATILDI
Bu yıl denize indirilen teknelerin 13 metre ile 33 metre arasında olduğunu belirten Zeki Gürses, bu teknelerin Hollanda, İngiltere, Umman, Katar ve ABD'ye satıldığını söyledi. Gürses, bu teknelerden 33 metrelik 2'si ile 18 metrelik olanının, sahil güvenlik botu olarak Katar'a satıldığını kaydetti. 15 metrelik 2 teknenin ticari, 19 metrelik olanın ise katamaran olarak üretildiğini aktaran Gürses, temmuz- ağustos aylarında ise 26, 46, 54 ve 60 metrelik teknelerin denize indirileceğini açıkladı.
YIL SONU HEDEFİ 150 MİLYON DOLAR
2018 yılı sonu itibarıyla bu yıl denize indirilmesi hedeflenen tekne ve süper lüks yat sayısının 30 olduğunu kaydeden Gürses, "Bunlardan 1'i 60 metre, 4'ü 40 metre üzeri, 11 adedi 24 ile 39 metre arası, 15'i de 23 metreye kadar çeşitli boylardaki teknelerden oluşuyor. Bu yıl haziran ayı sonu itibarıyla Antalya Serbest Bölge'de üretilen ve satışı yapılan teknelerin toplam değeri 1 milyar doları aştı. 2018 yılı hedefimiz ise 150 milyon dolar" dedi.
BAKIM- ONARIM GELİRİ 23,4 MİLYON DOLAR
Süper lüks tekne üretiminin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden bu türdeki yatların bakım- onarım merkezine de dönüşen Serbest Bölge'ye 2008 yılından itibaren toplam 107 teknenin bakım- onarım için geldiğini belirten Zeki Gürses, "Bunlardan 91'inin bakım- onarımı tamamlanarak, sahiplerine teslim edildi ve 23 milyon 470 bin dolarlık gelir sağlandı. 16 teknenin bakım- onarımı devam ediyor" diye konuştu.

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Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştıSüper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştıSüper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

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