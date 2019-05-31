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Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

ANTALYA Serbest Bölge'de, birçok ülkedeki iş insanları için birbirinden lüks toplam 403 yat üretimi yapıldı.

Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Serbest Bölge'de, birçok ülkedeki iş insanları için birbirinden lüks toplam 403 yat üretimi yapıldı. Toplam uzunlukları 7 bin 687 metreye ulaşan bu ultra süper lüks yatların üretiminden 1 milyar 165 milyon dolar gelir sağlandı.
Konyaaltı ilçesinde 1989 yılında kurulan ve 2000'li yılların başından itibaren süper lüks yat üretiminde kümelenmenin yaşandığı Antalya Serbest Bölge, bugün dünyanın en önemli üç süper lüks yat üretim merkezinden biri. Bölgede faaliyet gösteren 100 civarındaki firmanın yüzde 50'sini yat üreticileri oluşturuyor. Firmalar başta Rus zenginler olmak üzere dünyanın her yerindeki müşterileri için özel tasarım ultra lüks yatlar üretiyor.
403 YATIN UZUNLUĞU 7 BİN 687 METRE
Antalya Serbest Bölge AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 50 yat firmasının 43'ünün üretim, 7'sinin ise bu firmalara hizmet sağlayıcı konumunda olduğunu söyledi. Serbest Bölge'de 2000 yılından itibaren başlanan süper lüks yat ve tekne üretiminde Mayıs 2019 itibariyle toplam 403 yatın denize indirildiğini belirten Zeki Gürses, bu yatların toplam uzunluğunun 7 bin 687 metreye ulaştığını söyledi. Gürses, 403 yatın toplam gelirinin ise 1 milyar 165 milyon dolar olduğunu açıkladı.
SÜPER LÜKS YATIN KİLOGRAMI 47-48 DOLAR
Gürses, ABD, İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkedeki zengin iş insanları için üretilen süper lüks yatların yanı sıra Katar, Umman, Jamaika ile Norveç gibi ülkeler için de sahil güvenlik ve ticari tekneler üretilip satıldığını ifade etti. Türkiye'de bugün toplam ihracata bakıldığında kilogram değerinin 1.3 dolar seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Zeki Gürses, bir süper lüks yatın kilogramda ortalama 47- 48 dolar gelir sağladığına işaret etti.
MAYIS ORTASINA KADAR 9 YAT DENİZE İNDİ
2018 yılında 117 milyon dolar değerinde toplam 22 yat üretimi yapılan bölgede, bu yıl mayıs ayı ortası itibariyle 5'i sahiplerine teslim edilen, 4'ü ise rıhtımda deneme aşamasında 9 yat bulunduğunu belirten Gürses, bu yatların toplam uzunluğunun 249 metre, toplam değerinin de 91 milyon dolar olduğunu kaydetti.
BU YILKİ HEDEF 25 TEKNE, 150 MİLYON DOLAR
Antalya'da yaklaşık 19 yıldır üretimi yapılan süper lüks yatların bugün dünyanın bütün denizlerinde yol aldığını anlatan Gürses, 2019 yılı hedefinin ise 25 tekne, 150 milyon dolar civarında gelir olduğunu söyledi. Gürses, bu yılki tekneler arasında 63 metre, 56 metre ve 19 metrelik güneş enerjili hibrit bir tekne bulunduğunu da aktardı.
DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FUARLARINA KATILIM
Antalya'daki firmaların, ürettikleri yatlarla her yıl Monaco, Cann ve Florida'daki fuarlar olmak üzere yurtdışında birçok fuara katıldığını kaydeden Zeki Gürses, bu sayede kişiye özel süper lüks yat ve kümelenmenin getirdiği avantajlarla Antalya'nın bu alanda ciddi bir potansiyel oluşturduğunu ve tanıtım sağladığını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelirSüper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelirSüper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelirSüper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir

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