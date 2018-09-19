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Süper model Vodainova "tabularla mücüdele" için 25-26 Ekim'de Antalya'da

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Yardımsever süpermodel Natalia Vodianova Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile birlikte 25-26 Ekim tarihlerinde Antalya'da, tabularla mücadele ve kadınları güçlendirme amacıyla sürdürülebilir çözümler bulmayı amaçlayan "Let’s Talk 2018" sempozyumunu yönetecek.

Süper model Vodainova "tabularla mücüdele" için 25-26 Ekim'de Antalya'da

Celal Sönmez / Londra, 19 Eylül (DHA) - Yardımsever süpermodel Natalia Vodianova Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile birlikte 25-26 Ekim tarihlerinde Antalya'da, tabularla mücadele ve kadınları güçlendirme amacıyla sürdürülebilir çözümler bulmayı amaçlayan "Let’s Talk 2018" sempozyumunu yönetecek.
Toplumsal tabuların cinsel ve üreme sağlığı ve kadın eşitliği üzerindeki etkilerini tartışmak için açık bir platform oluşturma amacıyla gerçekleştirilecek iki günlüksempozyuma, düşünce liderleri, aktivistler ve küresel karar alıcılar katılarak, kadın sağlığı konusundaki tabuları tartışarak, kadın sağlığı ve cinsiyet eşitliği konularında çeşitli çözümler geliştirecekler.
Londra'da, DHA'nın "Let’s Talk 2018" sempozyumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Vodianova, UNFPA ile birlikte, yeni ve küresel bir platform yaratma ve kadın sağlığı konusundaki tabuları yıkmak amacıyla Birleşmiş Milletler Cinsel ve Üreme Sağlığı Ajansını kurduklarını söyledi ve şöyle devam etti:
"Kadınların önde gelen ölüm nedenleri arasında cinsel ve üreme ile ilgili hastalıklar geliyor; bunun temel nedeni de, kadın cinselliği üzerindeki toplumsal tabular.
"Bu algıları yıkmak için UNFPA ile birlikte Let's Talk 2018 etkinliğinde bu konuları tartışacağız.
"Uzun zamandır, kadının sağlığıyla ilgili konularda konuşmak için yeni ve hassas yollar bulmaya çalışmak konusunda tutkuluyum.
"Her kadın ve kız çocuğunun haklarını bilmeli ve büyürken vücutlarında yaşadıkları değişim hakkında bilgi alabilmeliler.
"Bu yüzden 150’den fazla ülkede kadın ve üreme sağlığı konularında çalışmalar yapan UNFPA ile birlikte çalışıyoruz.
"Bu konular üzerinde çalışan yaratıcı ve etkili insanlardan bazılarını bir araya getirerek, kadınların ve kızların potansiyel olarak damgalanma, tabular ve ayrımcılıktan kurtulabilecekleri bir dünyaya ulaşmanın hızlandırabileceğine inanıyoruz.
"Yalnızca birkaç örnek vermek gerekirse; dünyada 214 milyon kadın, doğum yapma konusunda modern aile planlaması hakkına sahip değil.
"Dünyada her üç kadından birinin yaşamları boyunca fiziksel ve cinsel saldırıyla karşı karşıya kalıyor.
"Bunlar yaşanırken, aile içinde ve toplumda bu saldırılara karşı sessiz kalınması da ayrı bir sorun; toplumun bu sorunlardan kaçması da sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor.
"Bu nedenle, 'haydi açıkça konuşalım, haydi sessizliği kıralım, bu tabularla mücadelede başarıya ulaşan örnekleri paylaşalım' diyoruz.
"İki gün sürecek olan Let's Talk 2018 etkinliğinde, hükümetler ve özel sektörlerden temsilcilerle bir araya gelerek, bütün kadınların ve kız çocuklarının gerekli bilgiler ve hizmetlere erişiminin olduğu bir hayat sunmak adına çalışacağız.
"Batı ile doğunun buluştuğu Türkiye'nin bu toplantının düzenlenmesi için mükemmel bir platform olduğunu düşünüyorum.
"Doğu Avrupa'dan Afrika'ya, Ortadoğu'ya ve Asya'ya geniş bir coğrafyanın temas noktası olan Türkiye, tam da küresel ölçekte değişimin öncülerini harekete geçirmeyi hedefleyen Let's Talk gibi bir etkinlik için kritik bir buluşma noktası.
"Türkiye'den bizi destekleyen özel sektör kuruluşlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz."
UNFPA'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Alanna Armitage de etkinlik için, "Natalia ve ELBI (Yardımseverlik ve Ödüllendirme Platformu) ile kadınların sağlığını koruyan damgaları ve tabuları kırma konusunda ortak olmaktan heyecan duyuyoruz. Kalıcı bir değişim, kültürel bir değişim gerektirir ve bu nedenle etkileyicileri ve yenilikçileri etkilemek çok önemli" dedi.
Organizasyona Türkiye'den Türk Hava Yolları, TURSAB ve Maxx Royal Resorts sponsor olacaklar. (Fotoğraflı)

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- Natalia Vodianova ropörtajı

Süper model Vodainova Süper model Vodainova Süper model Vodainova Süper model Vodainova

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