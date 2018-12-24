FİNANS

Süperpak'ta grev sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 15:42 | Son Güncelleme

İZMİR'in de aralarında bulunduğu 3 kentte faaliyet gösteren Süperpak Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Süperpak'ta grev sona erdi

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in de aralarında bulunduğu 3 kentte faaliyet gösteren Süperpak Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. fabrikalarında, işverenin sıfır zam önermesi üzerine 186 gündür devam eden grev sona erdi. İşveren ile işçilerin üye olduğu Türk-İş'e bağlı Selüloz-İş Sendikası arasında anlaşmanın sağlandığı, işçilerin 2 Ocak'ta tekrar işbaşı yapacağı bildirildi.
Süperpak Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin İzmir, Karaman ve Gaziantep'teki fabrikalarında geçen 26 Ocak'ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, Selüloz-İş üyesi işçileri temsil eden sendikanın ücretlerde net 475 TL zam talebine karşı, iş yeri temsilcileri 2 yıl boyunca hiç zam yapmama önerisinde bulununca anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine 3 ildeki tesislerde çalışan 250 işçi, 20 Haziran Çarşamba günü greve başladı. Avusturya merkezli MM Süperpak Ambalaj'ın 3 fabrikasında da üretim durduruldu. Gaziantep'teki fabrikada geçen haftalarda işçiler grevi kırıp işbaşı yapsa da İzmir ve Karaman'daki fabrikalardaki grev devam etti.
İşveren ile Süloz-İş Sendikası geçen Cumartesi bir kez daha masaya oturdu. Görüşmeler bu defa olumlu sonuçlandı. Taraflar arasında imzalanan 3 yıllık yeni toplu sözleşmeyle işçilere 2018 yılı için 280 TL, 2019'un ilk 6 ayı için 300 TL brüt zam yapılması kararlaştırıldı. 2019'un ikinci 6 ayı ile 2020 yılı için ise enflasyon oranında zam yapılması imza altına alındı. Ayrıca işçilerin sosyal haklarında taleplerine yakın şekilde anlaşma sağlandı.
İmzalanan toplu sözleşmeyle en düşük aylık ücret 2 bin 150 TL, en yüksek net ücret 3 bin 700 TL oldu. Bunun üzerine işçiler 186 gündür sürdürdükleri greve son verdi. İşçilerin onayı ile sözleşmenin tamamlandığını ifade eden Selüloz-İş Sendikası Süperpak İş Yeri Temsilcisi İsmail Güderoğlu, "Bir sonraki toplu sözleşme bizim için de önemli kazanım oldu. Haklı mücadelemizde bugüne kadar bize destek olmak amacıyla ziyaretimize gelen, maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olan erkese çok çok teşekkür ederiz. Amacımız üretimi durdurmak değil, haklarımızı almaktı. Yılmadık ve direndik" dedi.
Grevi sona erdiren işçilerin 2 Ocak'ta tekrar işbaşı yapacakları bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Süperpak'ta grev sona erdiSüperpak'ta grev sona erdiSüperpak'ta grev sona erdi

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
TÜRKONFED: Alacak sigortası desteği KOBİ’ler için önemliTÜRKONFED: Alacak sigortası desteği KOBİ’ler için önemli
Kraliçe II. Elizabeth Noel'de “barış ve iyilik” çağrısı yapacakKraliçe II. Elizabeth Noel'de “barış ve iyilik” çağrısı yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Bakan Berat Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

Bakan Berat Albayrak'tan KOBİ'lere yönelik önemli açıklama

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tersane işçilerinden Sakarya'daki askeri fabrikanın özelleştirilmesi kararına tepki

Tersane işçilerinden Sakarya'daki askeri fabrikanın özelleştirilmesi kararına tepki

TÜRKONFED: Alacak sigortası desteği KOBİ’ler için önemli

TÜRKONFED: Alacak sigortası desteği KOBİ’ler için önemli

Kraliçe II. Elizabeth Noel'de “barış ve iyilik” çağrısı yapacak

Kraliçe II. Elizabeth Noel'de “barış ve iyilik” çağrısı yapacak

İtalyan Ticaret Odası’ndan Kastamonu Entegre’ye yatırım ödülü

İtalyan Ticaret Odası’ndan Kastamonu Entegre’ye yatırım ödülü

Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi tanıtıldı

Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi tanıtıldı

Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek

Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.