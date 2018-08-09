Sur Enerji’den 315 milyon TL’lik RES Projesi

İSTANBUL, (DHA)- SUR Şirketler Grubu yenilenebilir enerji kaynaklı üçüncü santralini devreye aldı. Sur Enerji’nin Kurtini RES Projesi, yaklaşık 315 milyon TL yatırım değeriyle faaliyete başladı.

Sur Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Sur Enerji’nin hayata geçirdiği Kurtini RES Projesi, yenilenebilir rüzgar enerjisi üretimine başladı. Mersin Gülnar'da yer alan Kurtini RES Projesi, toplam 14 MW kurulu güce sahip ve yıllık 46 GWh enerji üretimi kapasiteli.

15 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILIYOR

Yeni rüzgar enerji santrali yıllık yaklaşık 15 bin hanenin enerji tüketimini karşılayabilecek kapasiteye sahip. Yeni rüzgar enerjisi santraliyle yıllık yaklaşık bin 200 ağacın azalttığı karbondioksit miktarı kadar emisyon sağlaması amaçlanıyor. Sur Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynaklı tüm yatırımları devreye alındığında ürettiği elektrik miktarı, Sur Yapı’nın tüm projelerinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabilecek.

"YILLIK ENERJİ GELİRİMİZ 42 MİLYON TL"

Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Yenilenebilir enerjide her yıl bir yatırımı aktif hale getirme gayretimiz doğrultusunda Kurtini RES Projemizi devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu santralimizle birlikte Sur Enerji olarak yenilenebilir enerji gelirimiz yıllık 42 milyon TL’ye ulaşmış oldu” dedi.