Sur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - SUR Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’nde bir ve ikinci etapların inşaatı hızla devam ediyor. Bugüne kadar 450 bin metrekare imalat yapılarak kaba inşaatın yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi 24 saat aralıksız çalışıyor. Projenin ilk etabında yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 konutun 2019’da teslim edilmesi planlanıyor. Sur Yapı Antalya Projesi’nde bugüne kadar 450 bin metrekare imalat yapılarak kaba inşaatın yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Kaba inşaatın eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 8 milyar lira yatırımla 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda Antalya’ya yeni bir şehir kuruluyor. 450 BİN METREKARE İMALAT YAPILDI Projede inşaat faaliyetleri 24 saat aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 93 blokta 6417 konutta 450 bin metrekare imalat gerçekleştirildi. 6417 KONUT 2019’DA TESLİM EDİLECEK İlk etapta yer alan konutların zamanında teslimi için hızla çalışılıyor. İlk etapta yer alan 6 bin 417 konutun 2019’da teslim edilmesi planlanıyor. İlk etabın yüzde 50’lik kaba inşaatı tamamlandı. Eylül sonuna kadar yüzde 100'ünün tamamlanması hedefleniyor.

23 KULE VİNÇ AYNI ANDA ÇALIŞIYOR Hafriyat sırasında 27 bin kamyon seferi yapılırken ilk etapta hafriyatın yüzde100’lük kısmı tamamlandı. 23 kule vincin aynı anda çalıştığı projede birçok bloğun duvar örülme işlemleri başladı. 93 BLOK AYNI ANDA YÜKSELİYOR Birinci etapta bulunan 93 bloktaki binalar aynı anda yükseliyor. Ayrıca bazı bloklarda doğrama ve cephe çalışmalarına başlandı. İkinci etabın çalışmaları da ayrıca başladı. İkinci etabın hafriyat çalışmaları sürüyor. TURKUAZ ETABINDA AYDA 2 bin 200 LİRA TAKSİTLE EV İMKANI Sur Yapı Antalya Projesi’nin Turkuaz etabından 60 ay ve 0,98 vade ile 2.200 TL’den başlayan taksitlerle evlerini alabiliyor. LANSMAN ÖNCESİ SON FIRSATLAR Yakın zaman içinde lansmanı yapılması beklenen projede lansman öncesi son fırsatlar yaşanıyor. Aynı kampanya şartlarıyla isteyenler ofis ya da dükkanlarını Sur Cadde’den alabiliyor. Sur Yapı tarafından Antalya'ya kazandırılacak olan Sur Cadde projesi ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkat çekiyor. 1.3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya'nın yeni İstiklal Caddesi havası yansıtılmış olacak.