Sur Yapı Marka AVM’de anne ve çocuk sağlığı söyleşisi

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM'de yarın Hamile Eğitim Rehberi Ayşe Öner ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Yuliya Doster tarafından "Merhaba Güzel Annem" isimli bir söyleşi gerçekleşecek.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, spor, sanat, eğitim, sağlık gibi konularda alanında uzman kişileri ağırlayarak ziyaretçilerine keyifli alışverişin yanında eğitici ve öğretici etkinlikler de sunmaya devam ediyor.

Yarın saat 12.00 -14.00 saatleri arasında Hamile Eğitim Rehberi Ayşe Öner ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Yuliya Doster tarafından "Merhaba Güzel Annem" isimli bir söyleşi gerçekleşecek.

Söyleşinin hemen ardından Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç Dr. Fahrettin Uysal bebeklerde kalp sağlığı üzerine önemli açıklamalarda bulunacak.

Saat 14.00’de başlayacak söyleşi Sur Yapı Marka AVM’nin -1’inci katındaki etkinlik alanında yapılacak.

Aynı etkinlik alanında saat 15.30’da, Afrika kökenli müzikli bir etkinlik olan capoeira isimli dövüş sanatı gösterisine yer verilecek.

