FİNANS

Sur Yapı Marka AVM'de "en uzun güne" iki kat puan

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 17:13 | Son Güncelleme

Sur Yapı Marka AVM'de "en uzun güne" iki kat puan

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM'den, yılın en uzun günü 21 Haziran’da alışveriş yapan Marka Kart müşterilerinin topladıkları puanlar, anında iki katı puana dönüşecek.

Sur Yapı Marka AVM'den yapılan açıklamaya göre, yılın en uzun günü 21 Haziran'da ziyaretçileri için kazançlı alışverişin odak noktası olmaya devam ediyor.

Sur Yapı Marka AVM'den alışveriş yapanların Marka Kart’larına topladıkları puanları, bu özel günde Hediye Dükkanı'nda anında iki katı puana dönüşecek. Ayrıca ziyaretçiler, diledikleri ürünü kazanma fırsatına sahip olacak.

Ziyaretçiler, topladıkları puanlarla Hediye Dükkanı'ndan, beyaz eşya, küçük ev aletleri, ev dekorasyon ürünleri, bisiklet gibi yüzlerce hediyeyi kazanma fırsatı yakalayacak.

Sur Yapı Marka AVM’de bu önemli güne özel Marka Kart'a toplanan puanlar iki katı sayılacak ve ziyaretçiler dilediği ürünü kazanma fırsatına sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sur Yapı Marka AVM

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