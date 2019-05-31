FİNANS

Sur Yapı Marka AVM'nin kapısı bayramda da açık

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

Alışveriş merkezi, bayramın birinci günü 13.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerine hizmet sunmaya devam edecek.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, bayramda da ziyaretçilerine hizmet etmeye devam edecek.

29 Mayıs’tan 3 Haziran arife gününe kadar 10.00-23.00 saatlerinde açık olacak alışveriş merkezi bayramın birinci günü 13.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise saat 10.00'da açılacak Sur Yapı Marka AVM’nin kapıları 22.00'a kadar açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ramazan bayramı Sur Yapı Marka AVM

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