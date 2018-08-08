Sur Yapı’dan ‘5’i Bir Yerde’ kampanyası

Gayrimenkul sektöründe ilk kez hayata geçirilen kampanyada, 300 bin liralık bir evin fiyatı, Sur Yapı bünyesinde direkt 60 ay sabit taksite bölünecek. Bu durumda 300 bin liralık evin aylık taksitleri 5 bin lira olacak. Şu an 60 ay banka kredisi kullanan bir konut alıcısı ek olarak yüzde 56’lık bir maliyete katlanıyor. Kampanya kapsamında sunulan planda ise sabit taksitlerle, sıfır maliyetle ve vade farkı ödemeden ev sahibi olunabilecek.

İSTANBUL, (DHA)- SUR Yapı, gayrimenkul alıcıları ve yatırımcıları için 5 büyük fırsatın olduğu kampanya hazırladı. Sur Yapı’nın iki şehir, 12 ilçedeki 15 projesini kapsayan kampanya peşinatsız, bankasız, ara ödemesiz, vade farksız, 60 ay sabit taksit fırsatı sunuyor. Ev almak ya da yatırım yapmak isteyenler için kampanyada ayrıca tamamı peşin ödemelerde yüzde 25 indirim yapılacak. Ağustos sonuna kadar devam edecek olan kampanya stoklarla sınırlı olacak.

Elmas, “Kampanya bünyesinde örneğin; Exen İstanbul projesinden bir ev veya Axis İstanbul projesinden bir ofis alan gayrimenkul yatırımcısı hemen teslim ev veya ofisini kiraya vermesi durumunda kira geliri de elde edecek. Taksitlerinin büyük kısmını aldığı kirayla ödemiş olacak. Peşinatsız modelde müşterimizin birikimi cebinde kalacak. Birikimini vadeli mevduatta veya katılım hesabında değerlendiriyor ise sabit taksitleri destekleyebilir, hatta tamamını karşılayabilir. Örneğin; 300 bin lira mevduatı olan biri, 4 bin 500 lira ortalama aylık mevduat geliriyle neredeyse bize olan aylık taksitlerini ödeyebilir. Bizden aldığı ofis, dükkan veya evi teslim alıp, kiraya verdiğinde ise ödemelerini destekleyebilir. Böylelikle 300 bin lira anaparası durur ve günün sonunda tasarruflarına dokunmadan bir de dairesi olur. Dairenin değer artışı ve kiradan elde edeceği geliri de mevcut. Tüm bu avantajlara ek olarak, peşin ödemelerde yüzde 25 iskonto da uyguluyoruz” diye konuştu.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, kampanyanın hemen teslim projeler dâhil İstanbul ve Bursa’da yer alan tüm ev, dükkân ve ofis projelerinde geçerli olduğunu söyledi. Elmas, kampanyanın detaylarını ve avantajları hakkında bilgi verdi.

“YÜZDE 20 PEŞİNATA, 84 AY TAKSİT İMKÂNI”

Elmas, ayrıca ek bir ödeme planı daha açıkladı. Açıklamaya göre, Sur Yapı bünyesindeki projelerden birine sahip olmak isteyenler yüzde 20 peşinat, birinci ve ikinci yıl için yüzde 10 ara ödeme sonrasında kalan tutarı vade farksız 84 ayda ödeyebilecek.

Elmas, Kampanya kapsamında yer alan projelerin, İstanbul Avrupa yakasında yer alan Semt Bahçekent, Bahçeyaka Ispartakule, Topkapı Evleri, Tempo City, Mirage Cadde Dükkânları, Axis İstanbul Ofis, İstanbul Anadolu yakasında yer alan Sancaktepe Lavender, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu, Şehir Konakları, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Exen İstanbul, Bursa’da yer alan Marka Rezidans olduğunu söyledi.

KAMPANYA HEMEN TESLİM PROJELERDE DE GEÇERLİ

Kampanya kapsamında yer alan projelerden Eyüp’te yer alan Axis İstanbul Ofis, Güneşli’de yer alan Mirage Cadde Dükkânları, Ümraniye’de yer alan Exen İstanbul ve Bursa Nilüfer’de yer alan Marka Rezidans hemen teslim projeler arasında yer alıyor. Özellikle hemen teslim projelerde bu kampanyadan yararlananlar dükkân, ofis veya daireler için 60 ay vade farksız, peşinatsız ve sabit taksitlerle ödeme fırsatına ek elde ettikleri kira geliriyle taksitlerini dahi ödeyebilecekler.

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