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Sur Yapı'dan peşinatsız ve vade farksız 60 ay taksit kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Şirket, ev, ofis ve dükkanlarda geçerli olacak, peşinatsız, vade farksız, ara ödemesiz ve banka kredisiz 60 ay sabit taksit imkanı sunduğu kampanya başlattı - Sur Yapı'nın 15 projesini kapsayan kampanya ağustos sonuna kadar devam edecek ve tamamı peşin ödemelerde yüzde 25 indirim yapılacak

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, ev, ofis ve dükkanlarda geçerli olacak, peşinatsız, vade farksız, ara ödemesiz ve banka kredisiz 60 ay sabit taksit kampanyası başlattı.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, şirket, gayrimenkul alıcıları ve yatırımcıları için 5 büyük fırsatın olduğu ve altın gibi şeklinde nitelendirdiği "5'i Bir Yerde" kampanyası hazırladı.

Şirketin iki şehir, 12 ilçedeki 15 projesini kapsayan kampanya peşinatsız, bankasız, ara ödemesiz, vade farksız, 60 ay sabit taksit fırsatı sunuyor. Ev hayali kuranlar ya da yatırım yapmak isteyenler için bu cazip kampanyada ayrıca tamamı peşin ödemelerde yüzde 25 indirim yapılacak. Ağustos sonuna kadar devam edecek olan kampanya stoklarla sınırlı olacak.

Kampanya, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Bahçeyaka, Tempo City, Mirage Cadde Dükkanları, Axis İstanbul Ofis, Excellence Koşuyolu, Lavender, Muhit, İlkbahar, Gölbahçe Evleri, Exen İstanbul, Şehir Konakları ve YeşilMavi projelerinde geçerli olacak. Ayrıca Bursa Nilüfer'de yer alan Marka Rezidans da kampanya kapsamında bulunuyor.

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- "Evin değeri artacak, taksit artmayacak"

Gayrimenkul sektöründe ilk kez hayata geçirilen kampanyada örnek olarak 300 bin liralık bir evin fiyatı, Sur Yapı bünyesinde direkt 60 ay sabit taksite bölünecek. Bu durumda 300 bin liralık evin aylık taksitleri 5 bin lira olacak.

Şu an 60 ay banka kredisi kullanan bir konut alıcısı ek olarak yüzde 56'lık bir maliyete katlanıyor. Kampanya kapsamında sunulan planda ise sabit taksitlerle, sıfır maliyetle ve vade farkı ödemeden ev sahibi olunabilecek.

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- "Kira geliriyle ev sahibi olunacak"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyanın hemen teslim projeler dahil İstanbul ve Bursa'da yer alan tüm ev, dükkan ve ofis projelerinde geçerli olduğunu bildirdi.

Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Kampanya bünyesinde Sur Yapı'nın örneğin Exen İstanbul projesinden bir ev veya Axis İstanbul projesinden bir ofis alan gayrimenkul yatırımcısı hemen teslim ev veya ofisini kiraya vermesi durumunda kira geliri de elde edecek. Taksitlerinin büyük kısmını aldığı kirayla ödemiş olacak. Peşinatsız modelde müşterimizin birikimi cebinde kalacak. Birikimini vadeli mevduatta veya katılım hesabında değerlendiriyor ise sabit taksitleri destekleyebilir, hatta tamamını karşılayabilir.

Örneğin, 300 bin TL mevduatı olan biri, 4 bin 500 TL ortalama aylık mevduat geliriyle neredeyse bize olan aylık taksitlerini ödeyebilir. Bizden aldığı ofis, dükkan veya evi teslim alıp, kiraya verdiğinde ise ödemelerini destekleyebilir. Böylelikle 300 bin TL anaparası durur ve günün sonunda tasarruflarına dokunmadan bir de dairesi olur. Dairenin değer artışı ve kiradan elde edeceği geliri de cabası. Tüm bu avantajlara ek olarak, peşin ödemelerde yüzde 25 iskonto da uyguluyoruz."

Elmas, ayrıca ek bir ödeme planları olduğunu kaydederek, "Sur Yapı bünyesindeki projelerden birine sahip olmak isteyenler yüzde 20 peşinat, birinci ve ikinci yıl için yüzde 10 ara ödeme sonrasında kalan tutarı vade farksız 84 ayda ödeyebilecek." ifadesini kullandı.

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