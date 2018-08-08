Sur Yapı'dan peşinatsız ve vade farksız 60 ay taksit kampanyası

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, ev, ofis ve dükkanlarda geçerli olacak, peşinatsız, vade farksız, ara ödemesiz ve banka kredisiz 60 ay sabit taksit kampanyası başlattı.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, şirket, gayrimenkul alıcıları ve yatırımcıları için 5 büyük fırsatın olduğu ve altın gibi şeklinde nitelendirdiği "5'i Bir Yerde" kampanyası hazırladı.

Şirketin iki şehir, 12 ilçedeki 15 projesini kapsayan kampanya peşinatsız, bankasız, ara ödemesiz, vade farksız, 60 ay sabit taksit fırsatı sunuyor. Ev hayali kuranlar ya da yatırım yapmak isteyenler için bu cazip kampanyada ayrıca tamamı peşin ödemelerde yüzde 25 indirim yapılacak. Ağustos sonuna kadar devam edecek olan kampanya stoklarla sınırlı olacak.

Kampanya, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Bahçeyaka, Tempo City, Mirage Cadde Dükkanları, Axis İstanbul Ofis, Excellence Koşuyolu, Lavender, Muhit, İlkbahar, Gölbahçe Evleri, Exen İstanbul, Şehir Konakları ve YeşilMavi projelerinde geçerli olacak. Ayrıca Bursa Nilüfer'de yer alan Marka Rezidans da kampanya kapsamında bulunuyor.