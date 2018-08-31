İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasına üç şehir, 13 ilçedeki 16 projesiyle destek veriyor.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Emlak Konut, KONUTDER, GYODER ve İNDER’in desteğiyle başlatılan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasına üç şehir, 13 ilçedeki 16 projesiyle destek veriyor. Sur Yapı’nın bölgesine değer katan konut, ofis ve dükkan projeleri kampanya dahilinde satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında Sur Yapı bünyesindeki 16 projede liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Yapılan indirim sonrasında yüzde 10 peşinat alınacak. Sözleşme imzalandıktan 1 yıl sonra yüzde 15, ikinci yılda da yine yüzde 15 ara ödeme yapılacak. Kalan tutar ise yüzde 0,98 vade farkı ile firma bünyesinde 120 ay taksit imkanıyla satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, kampanyanın 28 Ağustos- 31 Ekim'de süreceğini ve Sur Yapı bünyesindeki 1000 adet konut, ofis ve dükkan ile sınırlı olacağını kaydetti.