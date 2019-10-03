Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

İSTANBUL, (DHA)- Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece taksitle ödemeli yeni bir konut kampanyası başlattıklarını açıkladı. Tüm Sur Yapı projelerinde geçerli olan kampanya peşinatsız, ara ödemesiz, 0,69 vade oranıyla ve 3 bin liradan başlayan sabit taksitlerle ev alma imkanı sunacak. Sur Yapı, bütün projelerinde geçerli olacak yeni bir konut kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanyanın detaylarını Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bir ay sürecek kampanya kapsamında yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 50’lik kısmı için 180 ayda 0.69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50’lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda 0.69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. Böylece peşinat ve ara ödemelere takılan ve konuta erişmeyen insanların sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabilmesi hedefleniyor. "GENİŞ KİTLELERİN TALEBİNİ KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kampanyayla ilgili bilgi veren Z. Altan Elmas, "Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle başlattığı ve kamu bankalarının devam ettirdiği süreci destekleyen, talep ve arzı buluşturacağına inandığımız bir kampanya hazırladık. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak peşinat ya da ara ödemelere takılan bir kesimin konut sahibi olmasını kolaylaştırıyoruz. Türkiye gibi genç nüfus kitlesine sahip bir ülkede doğal bir talep zaten var. Bu kampanyayla geniş kitlelerin talebini karşılamayı planlıyoruz" dedi. AYDA 3 BİN LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE Örnek olarak liste fiyatı 563 bin lira olan 2+1 bir daireye öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapılıyor. İndirimli satış fiyatı 478 bin 550 lira oluyor. Bunun yarısı için 180 aya varan 0.69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Bankaya ödenecek taksit 2 bin 325 lira oluyor. Geri kalanını ise 120 ayda 0.69 vade oranı ile taksitlendiriliyor. Sur Yapı taksiti de 2 bin 939 lira oluyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı 5 bin 264 lira.Böylece peşinat ve ara ödeme alınmıyor. 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor. Yani 120 ay sonrasında müşteri taksiti 5 bin 264 lira yerine 2 bin 325 liraya düşüyor.

ANTALYA PROJESİ DE KAMPANYAYA KAPSAMINDA 8 milyar lira yatırımla geliştirilen Antalya Projesi de yeni kampanyaya dahil edildi. İlk etabının kaba inşaatının tamamlandığı ve diğer iki etabının da aynı anda devam ettiği projede, 6 bin 417 bağımsız konut ve iş yeri bulunuyor. İlk faz tesliminin 2019 sonunda başlayacağı proje, 9 bin bağımsız bölümden oluşuyor. Sultanbeyli’de İlkbahar 1. ve 2. Etap, Ümraniye’de Exen İstanbul ve yeni teslimleri başlayan Sancaktepe’de Lavender projelerinde kampanya kapsamında peşinat ve ara ödeme yapmadan hemen taşınma ve sadece taksit ödeme imkanı sunuldu. ALTERNATİF ÖDEME PLANI Kampanya kapsamında sunulan tamamı taksitli ödeme seçeneği dışında alternatif ödeme planı da sunuldu. Buna göre de öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapılıyor. Başta hiç peşinat alınmazken, peşinat 1 yıl öteleniyor. 12, 24, 36, 48 ve 60'ıncı aylarda peşinatı 5 eşit taksitte ödeme seçeneği sunuluyor. Ev bedelinin kalan kısmı için ise 0.69 vade ile 180 ay da banka kredisi olarak ödeniyor.