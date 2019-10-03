FİNANS

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

İSTANBUL, (DHA)- Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece taksitle ödemeli yeni bir konut kampanyası başlattıklarını açıkladı. Tüm Sur Yapı projelerinde geçerli olan kampanya peşinatsız, ara ödemesiz, 0,69 vade oranıyla ve 3 bin liradan başlayan sabit taksitlerle ev alma imkanı sunacak.

Sur Yapı, bütün projelerinde geçerli olacak yeni bir konut kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanyanın detaylarını Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bir ay sürecek kampanya kapsamında yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 50’lik kısmı için 180 ayda 0.69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50’lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda 0.69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. Böylece peşinat ve ara ödemelere takılan ve konuta erişmeyen insanların sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabilmesi hedefleniyor.

"GENİŞ KİTLELERİN TALEBİNİ KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kampanyayla ilgili bilgi veren Z. Altan Elmas, "Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle başlattığı ve kamu bankalarının devam ettirdiği süreci destekleyen, talep ve arzı buluşturacağına inandığımız bir kampanya hazırladık. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak peşinat ya da ara ödemelere takılan bir kesimin konut sahibi olmasını kolaylaştırıyoruz. Türkiye gibi genç nüfus kitlesine sahip bir ülkede doğal bir talep zaten var. Bu kampanyayla geniş kitlelerin talebini karşılamayı planlıyoruz" dedi.

AYDA 3 BİN LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE

Örnek olarak liste fiyatı 563 bin lira olan 2+1 bir daireye öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapılıyor. İndirimli satış fiyatı 478 bin 550 lira oluyor. Bunun yarısı için 180 aya varan 0.69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Bankaya ödenecek taksit 2 bin 325 lira oluyor. Geri kalanını ise 120 ayda 0.69 vade oranı ile taksitlendiriliyor. Sur Yapı taksiti de 2 bin 939 lira oluyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı 5 bin 264 lira.Böylece peşinat ve ara ödeme alınmıyor. 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor. Yani 120 ay sonrasında müşteri taksiti 5 bin 264 lira yerine 2 bin 325 liraya düşüyor.

ANTALYA PROJESİ DE KAMPANYAYA KAPSAMINDA

8 milyar lira yatırımla geliştirilen Antalya Projesi de yeni kampanyaya dahil edildi. İlk etabının kaba inşaatının tamamlandığı ve diğer iki etabının da aynı anda devam ettiği projede, 6 bin 417 bağımsız konut ve iş yeri bulunuyor. İlk faz tesliminin 2019 sonunda başlayacağı proje, 9 bin bağımsız bölümden oluşuyor.

Sultanbeyli’de İlkbahar 1. ve 2. Etap, Ümraniye’de Exen İstanbul ve yeni teslimleri başlayan Sancaktepe’de Lavender projelerinde kampanya kapsamında peşinat ve ara ödeme yapmadan hemen taşınma ve sadece taksit ödeme imkanı sunuldu.

ALTERNATİF ÖDEME PLANI

Kampanya kapsamında sunulan tamamı taksitli ödeme seçeneği dışında alternatif ödeme planı da sunuldu. Buna göre de öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapılıyor. Başta hiç peşinat alınmazken, peşinat 1 yıl öteleniyor. 12, 24, 36, 48 ve 60'ıncı aylarda peşinatı 5 eşit taksitte ödeme seçeneği sunuluyor. Ev bedelinin kalan kısmı için ise 0.69 vade ile 180 ay da banka kredisi olarak ödeniyor.

BİR BUÇUK YIL İÇİNDE 7 BİN 500 KONUT TESLİM EDİLECEK

40 bin kişilik aile olduklarını vurgulayan Altan Elmas, bu ailenin önümüzdeki dönemde de genişleyeceğini belirterek, Sancaktepe’de bulunan Lavender’de 535 konut ve 59 dükkanın teslimlerine başlandığını dile getirdi. Sultanbeyli'de yer alan Gölbahçe Evleri’nde ise 227 konut ve 5 dükkan ile Antalya projesinde ilk fazın 2019 sonunda teslimin yapılacağını aktaran Elmas, Antalya Projesi’nde 6 bin 417 konut ve iş yeri olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 bağımsız bölüm önümüzdeki bir buçuk yıl içinde teslim edileceğinin müjdesini verdi.

KAMPANYA TÜM SUR YAPI PROJELERİ’NDE GEÇERLİ

İstanbul’un 9 ilçesinde devam eden ve satışta olan 12 proje bulunuyor. İşte o projeler:

"Avrupa Yakası’nda Kağıthane’de Tempo City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Anadolu Yakasında da Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar 1-2. Etap ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de YeşilMavi. Antalya'da ise Sur Yapı Antalya."

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanıSur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanıSur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanıSur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyorAlıç üreticisinin yüzünü güldürüyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Burkina Faso’daTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Burkina Faso’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Motorine 14 kuruş indirim

Motorine 14 kuruş indirim

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Burkina Faso’da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Burkina Faso’da

Bakan Albayrak: Hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek

Bakan Albayrak: Hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek

‘Birleşik Krallık’ta Eğitim Günleri’ ile eğitim yolculuğu başlıyor

‘Birleşik Krallık’ta Eğitim Günleri’ ile eğitim yolculuğu başlıyor

AVM ciro endeksi Ağustos’ta yüzde 7.8 yükseldi

AVM ciro endeksi Ağustos’ta yüzde 7.8 yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.