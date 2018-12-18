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Sur Yapı'nın 16 projesinde 120 ay 0.98 vade kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 12:43 | Son Güncelleme

 Sur Yapı, konut kredisi faizlerinin düşmesiyle birlikte ev sahibi olmak isteyenler için ‘Altın gibi’ bir kampanya başlatıyor.

Sur Yapı'nın 16 projesinde 120 ay 0.98 vade kampanyası

İSTANBUL, (DHA) - Sur Yapı, konut kredisi faizlerinin düşmesiyle birlikte ev sahibi olmak isteyenler için ‘Altın gibi’ bir kampanya başlatıyor. KONUTDER’in çağrısına Ziraat Bankası’nın olumlu yanıt vermesiyle başlayan, VakıfBank’ın da katıldığı, konut kredisi faizlerinin aşağı çekildiği sürece, Sur Yapı da İstanbul ve Antalya’daki toplam 16 projesinde, alıcılara cazip fiyat ve taksit seçenekleri içeren kampanya paketleriyle destek olacağını duyurdu.

Sur Yapı, VakıfBank ve Ziraat Bankası’nın başlattığı konut kredilerine yönelik faiz indiriminden faydalanmak isteyen konut alıcılarını memnun edecek yeni bir kampanyaya imza atıyor. 15 Ocak tarihine kadar geçerli olan kampanya, Sur Yapı’nın İstanbul ve Antalya’daki toplam 16 projesinde yer alan tüm konut, dükkan ve ofisleri kapsıyor. Stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında müşterilere daha önceki faiz oranlarından oluşan maliyetleri yansıtmayarak uygun fiyat seçenekleri sunuyor.

120 AY VADE, YÜZDE 0.98 FAİZ

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini yüzde 1.98’den yüzde 1.78’e çekti. Bankanın müşterisi olan Sur Yapı da vade maliyetinin yüzde 0.80’i karşılayarak, yeni kampanyasından faydalanmak isteyen alıcılara vade oranını yüzde 0.98 olarak yansıtacağını açıkladı. VakıfBank da sürece dahil oldu. İstanbul ve Antalya’daki Sur Yapı projelerinden ev, dükkan ya da ofis satın alan müşteriler, Ziraat Bankası ve VakıfBank’tan aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanabilecek.

İSTANBUL PROJELERİNDE HER 100 BİN LİRA İÇİN 30 BİN LİRA İNDİRİM

Kampanya kapsamında ara ödemelerini peşin yapacak müşteriler için de cazip bir indirim imkanı sunuluyor. 12, 24 ve 36’ıncı aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşterilere, peşin ödedikleri her 100 bin lira için 30 bin lira ekstra indirim alacak. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 30 indirim imkanına sahip olacaklar.

İSTANBUL’DA 15 PROJE KAMPANYA KAPSAMINDA

Sur Yapı’nın ‘Altın gibi Kampanya’sına İstanbul’un her iki yakasında bulunan toplam 15 proje dahil edildi. Avrupa yakasında, Semt Bahçekent (Bahçekent),Topkapı Evleri (Topkapı)Bahçeyaka (Ispartakule), Tempo City (Kağıthane), Mirage Cadde Dükkanları (Güneşli) ve Axis İstanbul Ofis (Eyüp) projeleri bulunuyor. Anadolu Yakası’nda ise Excellence Koşuyolu (Koşuyolu),Lavender (Sancaktepe), Muhit (Sancaktepe), İlkbahar (Sultanbeyli), Gölbahçe (Sultanbeyli)Exen İstanbul (Ümraniye), Şehir Konakları (Ümraniye), YeşilMavi (Maltepe) ve Tilia (Çekmeköy) projeleri bulunuyor.

15 PROJEYE ÖZEL FIRSATLAR

İstanbul’daki projelerden konut satın almak isteyenler yüzde 5 peşinat, 3 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, 3 yıl içinde her yıla yüzde 10’luk ara ödemeler ve kalan tutara yüzde 0.98’lik kredi faiz oranı avantajlarından yararlanabilecek.

MEGA PROJE SUR YAPI ANTALYA İÇİN ‘ALTIN’ FIRSAT

Kampanya’dan faydalanmak isteyenler, İstanbul’daki projelerin yanı sıra, Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’nden de cazip ödeme imkanlarıyla konut, ofis ve dükkan satın alabilecek. Mega projeyi tercih edenler, yüzde 15 peşinat,3 yıl için her yıla yüzde 10’luk ara ödemeler, kalan tutara 120 ay vadeli, yüzde 0.98 faiz oranıyla 1.350 liradan başlayan taksitlerle ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek.

176 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR

Kampanya kapsamında Kepez-Santral bölgesindeki Sur Yapı Antalya projesinden ev almak isteyenler, 176 bin TL’den başlayan seçeneklere sahip olacak. Örnek olarak 176 bin TL değerindeki 50 metrekarelik 1+1 daire için 120 ay 0,98 ve ile 96 bin 800 TL banka kredisi çeken bir alıcı, 26 bin 400 TL (yüzde 15 oranında) peşinat ödedikten sonra, 12, 24 ve 36’ıncı aylarda 17 bin 600’er TL’lik 3 ara ödeme yapacak. Müşterinin ödemesi gereken aylık taksit tutarı ise 1.350 TL olacak.

ANTALYA’DA HER 100 BİN TL İÇİN 10 BİN TL İNDİRİM

Kampanya kapsamında ara ödemelerini peşin yapacak müşteriler için de cazip bir indirim imkanı sunuluyor. 12, 24 ve 36’ıncı aylarda ara ödemelerini birinci günündeyapan müşterilere, peşin ödedikleri her 100 bin TL için 10 bin TL ekstra indirim alacaklar. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 10 indirim imkanı alacaklar.

ALTAN ELMAS: EKONOMİMİZ İÇİN OLUMLU BİR ADIM

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, başlattıkları kampanya ile hem Türkiye ekonomisine hem de sektöre canlılık getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Elmas, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu KONUTDER’in uzun süredir dile getirdiği, konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekilmesi yönündeki talebine Ziraat Bankası ile VakıfBank’ın ardından diğer kamu ve özel sektör bankalarının da olumlu yanıt vermesini beklediklerini vurguladı.

AYLIK TAKSİT 3 BİN 610 LİRA YERİNE 2 BİN 344 LİRAYA İNİYOR

Elmas, başlattıkları kampanya öncesinde, 300 bin TL’lik bir konut için yüzde 1.98 faiz oranıyla 165 bin TL konut kredisi alan bir kişinin, aylık 3 bin 610 TL taksit ödediğini, Sur Yapı’nın ‘Altın gibi Kampanya’sına katılan müşterilerin ise 300 bin TL’lik bir konut için aynı miktarda kredi çekmeleri halinde, kampanya kapsamında bankadan kullanılan yüzde 0.98’lik faiz oranı sayesinde ayda sadece 2 bin 344 TL taksit ödeyeceklerinin altını çizdi. Elmas, "300 bin liralık bir konut için daha önce (1,98 vade oranı ile ) 568.243 lira maliyete katlanan bir konut alıcısı bu kampanya ile aynı konutu (0,98 vade oranı ile) 416.243 bin liraya sahip olabilecek. Konut alıcısına liste fiyatı 300 bin TL olan bir konut için 152 bin TL yani yüzde 36'lık bir kazanç fırsatı sunuyoruz" diye konuştu.

MALİYETLER EKLENMEDİ

Konut maliyetlerinin yüzde 40 civarında artmasına rağmen fiyatlara yansıtılmadığını belirten Elmas, “Gayrimenkul sektörü olarak fedakarlığa devam ediyoruz. Uzun uğraşlardan sonra konut alıcısına tarihi bir fırsat daha sunuyoruz. Vatandaşlarımızın ve konut yatırımcılarının bu fırsatlardan yararlanmasını öneriyoruz” dedi.

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