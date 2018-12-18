FİNANS

Sur Yapı'nın 16 projesinde faizler yüzde 0,98'e indi

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 13:10 | Son Güncelleme

Sur Yapı'nın başlattığı "Altın Gibi Kampanya" kapsamında şirketin 16 projesinde yer alan konut, ofis ve dükkanlarda yüzde 5 peşinat, yüzde 0,98 faiz oranı ve her 100 bin TL'ye 30 bin TL indirim fırsatı sunuluyor - 15 Ocak'a kadar sürecek kampanya kapsamında yüzde 0,98'lik faiz oranı 120 aya kadar geçerli olacak - Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: - "(Kampanya sayesinde) Konut alıcısına liste fiyatı 300 bin TL olan bir ev için 152 bin TL yani yüzde 36'lık bir kazanç fırsatı sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, konut, ofis ve dükkanlarda geçerli olacak, yüzde 5 peşinat, yüzde 0,98 faiz oranı ve her 100 bin TL'ye 30 bin TL indirim fırsatı sunan "Altın Gibi Kampanya" başlattı. Şirketin 16 projesinde geçerli olacak kampanya, 15 Ocak'a kadar sürecek.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, şirket, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın başlattığı konut kredilerine yönelik faiz indiriminden faydalanmak isteyen konut alıcılarını memnun edecek yeni bir kampanyaya imza atıyor. 15 Ocak'a kadar geçerli olan kampanya, Sur Yapı'nın İstanbul ve Antalya'daki toplam 16 projesinde yer alan tüm konut, dükkan ve ofisleri kapsıyor.

Sur Yapı, stoklarla sınırlı kampanyası kapsamında müşterilerine daha önceki faiz oranlarından oluşan maliyetleri yansıtmayarak son derece uygun fiyat seçenekleri sunuyor.

Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın konut kredisi faizlerini yüzde 1,98'den yüzde 1,78'e çekti. Bankanın müşterisi olan Sur Yapı da vade maliyetinin yüzde 0,80'i karşılayarak, yeni kampanyasından faydalanmak isteyen alıcılara vade oranını yüzde 0,98 olarak yansıtmaya karar verdi.

İstanbul ve Antalya'daki Sur Yapı projelerinden ev, dükkan ya da ofis satın alan müşteriler, Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanabilecek.

Kampanya kapsamında ara ödemelerini peşin yapacak müşteriler için de cazip bir indirim imkanı sunuluyor. 12, 24 ve 36. aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşteriler, peşin ödedikleri her 100 bin TL için 30 bin TL ekstra indirim alacak. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 30 indirim imkanı sunulacak.

- İstanbul'da 15, Antalya'da bir proje

Sur Yapı'nın "Altın gibi Kampanya"sına İstanbul'un her iki yakasında bulunan toplam 15 proje dahil edildi. Avrupa yakasında, Semt Bahçekent (Bahçekent), Topkapı Evleri (Topkapı) Bahçeyaka (Ispartakule), Tempo City (Kağıthane), Mirage Cadde Dükkanları (Güneşli) ve Axis İstanbul Ofis (Eyüp) projeleri, Anadolu Yakası'nda ise Excellence Koşuyolu (Koşuyolu), Lavender (Sancaktepe), Muhit (Sancaktepe), İlkbahar (Sultanbeyli), Gölbahçe (Sultanbeyli) Exen İstanbul (Ümraniye), Şehir Konakları (Ümraniye), YeşilMavi (Maltepe) ve Tilia (Çekmeköy) projeleri bulunuyor.

İstanbul'daki projelerden konut satın almak isteyenler yüzde 5 peşinat, 3 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, 3 yıl içinde her yıla yüzde 10'luk ara ödemeler ve kalan tutara yüzde 0,98'lik kredi faiz oranı avantajlarından yararlanabilecek.

Şirketin Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi'nde de cazip ödeme imkanlarıyla konut, ofis ve dükkan alınabilecek. Mega projeyi tercih edenler, yüzde 15 peşinat, 3 yıl için her yıla yüzde 10'luk ara ödemeler, kalan tutara 120 ay vadeli, yüzde 0,98 faiz oranıyla bin 350 liradan başlayan taksitlerle ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek.
Sur Yapı Antalya projesinden ev almak isteyenler, 176 bin liradan başlayan seçeneklere sahip olacak.

Kampanya kapsamında 12, 24 ve 36. aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşteriler, peşin ödedikleri her 100 bin TL için 10 bin TL ekstra indirim alacak. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 10 indirim imkanına sahip olunacak.

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- "Ekonomimiz için olumlu bir adım"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, başlattıkları kampanya ile hem Türkiye ekonomisine hem de sektöre canlılık getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Elmas, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (KONUTDER) uzun süredir dile getirdiği, konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına çekilmesi yönündeki talebine Ziraat Bankası ile VakıfBank'ın ardından diğer kamu ve özel sektör bankalarının da olumlu yanıt vermesini beklediklerini aktardı.

Başlattıkları kampanya öncesinde, 300 bin TL'lik bir konut için yüzde 1,98 faiz oranıyla 165 bin TL konut kredisi alan bir kişinin, aylık 3 bin 610 TL taksit ödediğini anımsatan Elmas, Altın Gibi Kampanya'ya katılan müşterilerin ise 300 bin TL'lik bir konut için aynı miktarda kredi çekmeleri halinde, ayda sadece 2 bin 344 TL taksit ödeyeceğini bildirdi.

Elmas, 300 bin liralık bir konutun, daha önce yüzde 1,98 vade oranı
ile 568 bin 243 TL maliyete ulaştığını belirterek, "Bu kampanya sayesinde aynı konut yüzde 0,98 vade oranı ile 416 bin 243 liraya alınabilecek. Konut alıcısına liste fiyatı 300 bin TL olan bir ev için 152 bin TL yani yüzde 36'lık bir kazanç fırsatı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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