FİNANS

"Sürdürülebilir gıda için tasarruf şart"

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: - "Gıda israfı, borsa olarak çok hassas olduğumuz bir konu. Ülkemizin yıllık gıda ihracatı kadar gıda, maalesef israf ediliyor. Ki bu, her yıl 18 milyar dolarımızın çöpe gitmesi demek. Bu konuda çalışma yapmak üzere, yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir grup kurduk"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Gıda israfı, borsa olarak çok hassas olduğumuz bir konu. Ülkemizin yıllık gıda ihracatı kadar gıda, maalesef israf ediliyor. Ki bu, her yıl 18 milyar dolarımızın çöpe gitmesi demek. Bu konuda çalışma yapmak üzere, yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir grup kurduk. Arkadaşlarımız, gıda israfının azaltılmasına yönelik çeşitli projeler üzerine çalışıyorlar." dedi.

Kopuz, Dünya Gıda Günü’nde yaptığı açıklamada gıda tasarrufunun önemine değinerek, "Sürdürülebilir gıda üretimi için tasarruf şart." mesajı verdi.

Dünyada üretilen gıdanın ortalama 3'te birinin tüketilmeden çöpe gittiğini hatırlatan Kopuz, "Bu durum sürdürülebilir değil. Hem dünya nüfusu, hem de refahla birlikte tüketim miktarı artıyor. İnsanlığa yetecek gıdayı üretebilmek kadar, tasarruflu kullanmanın üzerine yoğunlaşmak da bir zorunluluk haline gelmiştir. Modern üretim teknikleriyle bu nüfus şimdilik beslenebiliyor ama tasarruf etmezsek yakın zamanda sorunlar yaşayabiliriz." bilgilerini verdi.

İstanbul Ticaret Borsası'nın, gıda tasarrufuyla ilgili sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğini hatırlatan Kopuz, "Gıda israfı, borsa olarak çok hassas olduğumuz bir konu. Ülkemizin yıllık gıda ihracatı kadar gıda maalesef israf ediliyor. Ki bu, her yıl 18 milyar dolarımızın çöpe gitmesi demek. Bu konuda çalışma yapmak üzere, yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir grup kurduk. Arkadaşlarımız, gıda israfının azaltılmasına yönelik çeşitli projeler üzerine çalışıyorlar. Bu konudaki projelerin yakında hayata geçeceğini ve toplumda farkındalık oluşturacağını, inşallah hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ali Kopuz, gıdanın önemine değinerek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bugün, 'sürdürülebilirlik' gibi bir kavramı tartışabiliyorsak, gıda geçmiş yıllara oranla çok daha önemli bir konu haline gelmiş demektir. Gıda, geleceğimiz haline gelmiş demektir. İşte bu nedenle sürekli gıdanın stratejik değerini hatırlatıyoruz. Unutulmaması gereken asıl sorun ise sürekli modern tekniklerle gıda üretmeye çalışarak sürdürülebilirlik sağlayamayız. Öncelikle yapmamız gereken tasarruf etmektir."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Kopuz gıda israfı İSTİB

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