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Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi global ağının önemli bir üyesi olarak 14 yıldır sürdürülebilirlik konusunun hem iş dünyasında hem de kamu özelinde yerleşmesinde öncülük eden İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin oldu.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Ayşegül Acar / İstanbul, 19 Haziran (DHA) - Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi global ağının önemli bir üyesi olarak 14 yıldır sürdürülebilirlik konusunun hem iş dünyasında hem de kamu özelinde yerleşmesinde öncülük eden İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin oldu.
Ebru Dİldar Edin görevi, bir önceki dönem yönetim kurulu başkanı olan Borusan Holding’den Canan Ercan Çelik’ten devraldı.
Ebru Dildar Edin, 2013 yılından bu yana SKD Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015 yılından bu yana da derneğin Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Ebru Dildar Edin, yeni görevi ile ilgili şunları söyledi:
“SKD Türkiye olarak tam 14 yıldır, iş dünyasının sürdürülebilirliği temel stratejilerinden biri haline getirmesi için çalışıyoruz.Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 15 yıl boyunca ülkelerin ve iş dünyasının çerçeve metni olarak masada bulunacak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini merkeze alarak kurumlara ve pek çok sektörden şirketlere sürdürülebilirlik alanında
liderlik ettik. Çalışmalarımızı, 4 ana odak alanında takip ediyoruz; Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik, Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim ve son olarak Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık. Etki alanımız üye profilimizi ve parçası olduğumuz uluslararası derneğin ölçeğini düşününce oldukça geniş. Bugün Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’ne üye şirketlerin toplam çalışan sayısı 19 milyon, cirosu ise 8,5 trilyon ABD Doları. Bu küresel derneğin 70 farklı ülkede networku bulunuyor, SKD Türkiye bunlardan biri” dedi. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD- World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olarak 2004 yılında 13 özel sektör temsilcisinin öncülüğünde kuruldu. Bu anlamda SKD Türkiye olarak, sadece kurumsal üyelik kabul eden bir iş dünyası derneği olarak çalışıyor ve Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın artırılması için çalışmalar yapıyor. (Fotoğraflı)

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