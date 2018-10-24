"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" için iş birliği

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, "Komisyon olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada ihtiyaç duyulan mevzuat eksikliklerini ve ihtiyaçlarını desteklemeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum." dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uyumlaştırma ve Uygulamada Tarım ve Orman Bakanlığına Destek Projesi"nin açılış etkinliği Ankara Wyndham Otel'de yapıldı. Kılıç, buradaki konuşmasında, BM'nin 17 hedef ve 169 alt başlıktan oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uzun vadeli olduğunu belirterek, "Ülkelerin hedeflerini belirlerken üyesi olduğu büyük organizasyonların hedeflerini bilmesi ve ona uygun politikalar belirlemesi son derece akılcı bir davranış." ifadesini kullandı. Kılıç, gelişmekte olan 10 önemli ülke arasında bulunan Türkiye'nin hedeflerine ulaşma doğrultusunda tüm bakanlıklarıyla ciddi gayret gösterdiğini ve bu hedeflerin birçoğuna ulusal stratejisinde yer verdiğini dile getirdi.

Söz konusu hedeflerin bakanlıklar arasında paylaşımını ve takibini yapacak yeni bir koordinasyon ve organizasyon biriminin olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti: "Büyük devletlerin büyük hedefleri olur. Bu hedefler paylaştırılır ve herkes üzerine düşeni bilir. Biz de BM bünyesi içinde üzerimize düşeni en iyi şekilde yapan ülkelerden olma hüviyetimizi yine devam ettireceğiz. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada ihtiyaç duyulan mevzuat eksikliklerini ve ihtiyaçlarını desteklemeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. BM ve FAO'nun hedeflerinin dünyadaki barışa, kardeşliğe, huzura katkı sağlamasını umuyor, Türkiye olarak da buna en yüksek seviyede katkı vereceğimizi ifade ediyorum." - "FAO ile iş birliği içindeyiz" Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı da Türkiye'nin insan merkezli kalkınma yaklaşımını sürdürdüğünü söyledi. Hedeflerinin, her vatandaşın yaşam kalitesini gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak olduğunu belirten Özkaldı, "Bu süreçte tarım-orman sektörü, hem gıda güvenliğinin sağlanması hem de kırsal kalkınma için ana sektör konumundadır." dedi.

Özkaldı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için çalıştıklarını vurgulayarak, tarımsal politikalarda FAO ile iş birliği içinde olduklarını aktardı. Özkaldı, şunları kaydetti: "Proje kapsamında, sürdürülebilir kalkınma için yapılan çalışmaların izlenmesi gayesiyle 2 yıllık eylem planı ve kapasite geliştirme planı hazırlanacak. Ekonomik gösterge oluşturma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmakta." - BM'den tam destek BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano da proje sayesinde Bakanlığın stratejileri ve politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne daha da uyumlaştırılacağını söyledi. Sollorano, kimsenin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne tek başına erişemeyeceğine ve iş birliğine ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "BM kuruluşları olarak gıda üretim sistemini sürdürülebilir kılmak için yardımcı olacağız. Türkiye'de ormancılık ve sulamayı ilerletmek için hep yanınızda olacağız." dedi.