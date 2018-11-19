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Sürdürülebilir Şehirler Projesi açılış toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt: - "Türkiye'ye ilk kredimiz 1952'de onaylanmıştı, o zamandan bu yana 41 milyar dolarlık finansman sağladık. Kentsel hizmetler için de 4,5 milyar dolarlık bir finansman sağlamış olduk" - "Türkiye hükümetiyle çalışarak kentleşmenin faydalarını maksimize etmek konusunda büyük bir kararlılık gösteriyoruz"

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, Türkiye ile çalışarak kentleşmenin faydalarını maksimize etmek için büyük bir kararlılık gösterdiklerini belirterek, "Türkiye'ye ilk kredimiz 1952'de onaylanmıştı, o zamandan bu yana 41 milyar dolarlık finansman sağladık. Kentsel hizmetler için de 4,5 milyar dolarlık bir finansman sağlamış olduk." dedi.

Dünya Bankası, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen, İller Bankası AŞ tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi'nin açılış toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, Dünya Bankası Sosyal, Kırsal, Kentsel ve Dayanıklılık Küresel Uygulama Bölümü Direktörü Sameh Wahba ile AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo'nun katılımıyla yapıldı.

Zutt, buradaki konuşmasında, Dünya Bankasının Türk hükümetiyle uzun zamandır devam eden bir iş birliği olduğunu söyledi.

Bankanın 66 yıldır Türkiye ile beraber çalıştığını dile getiren Zutt, "Türkiye'ye ilk kredimiz 1952'de onaylanmıştı, o zamandan bu yana 41 milyar dolarlık finansman sağladık. Kentsel hizmetler için de 4,5 milyar dolarlık bir finansman sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Zutt, Türkiye ile 200'den fazla teknik destek ve analitik çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanıldığını, özellikle şehirlerin sürdürülebilirliğinin çok önem taşıdığını ifade etti.

Varlıklar, ulusal sermaye ve yeşil enerjinin geliştirilmesinin Sürdürülebilir Şehirler Projesi için önemli hususlar olduğuna dikkati çeken Zutt, şöyle devam etti:

"Ortaklık çerçevesi Türkiye'nin çok hızlı bir kentsel gelişme yaşadığını ve bunun belediyeler üzerine yeni talepler ortaya çıkardığını, daha iyi hizmet verilmesi gerektiğini ve aynı zamanda kirlilik, karbondioksit emisyonu, sürdürülebilir su kullanımı, atık suyun arıtılması ve arazi bozulması gibi çevresel zorluklarla karşılaştığı anlamına geliyor. Tüm bunların şehirlerin sürdürülebilirliğini sağlarken üzerine düşünülmesi gereken konular olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye hükümetiyle çalışarak kentleşmenin faydalarını maksimize etmek konusunda büyük bir kararlılık gösteriyoruz. Bu şekilde çevresel, finansal sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz."

Zutt, söz konusu projenin çok sektörlü çözümler sunduğunu, aynı zamanda belediyelerin vatandaşların hayatlarını iyileştirmeleri için finansal kapasitelerini artırdığını bildirdi.

- Kentsel gelişim projelerine yıllık 6 milyar dolar

Dünya Bankası Sosyal, Kırsal, Kentsel ve Dayanıklılık Küresel Uygulama Bölümü Direktörü Sameh Wahba da Türkiye ile sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesi için taahhütleri olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir şehirlerin Dünya Bankasının çalışmalarında çok önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Wahba, şunları kaydetti:

"Şehirlerin finansmanı ve yönetişimi güçlendirmeye çalışıyoruz. Herkes için yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz. İnsanların yaşadıkları mahallelerin altyapı hizmetlerini geliştirirken kentsel dönüşüm çabalarına destek veriyoruz. Arazi kullanım planlaması, yönetimi ile entegre yatırımları geliştirmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar kentsel gelişim ve dayanıklılık projelerine her yıl 6 milyar dolar harcamış bulunuyoruz. Bunun için ulusal ve yerel idarelerle beraber çalışıyoruz."

Wahba, Türkiye'nin kentsel gelişim ve dayanıklılıkta en iyi uygulamaları sunmada dünyanın geri kalanı için kritik bir rol oynadığını dile getirerek, Dünya Bankasının pek çok katılımcı ülkesinin Türkiye'ye gelerek ülkedeki sistemler hakkında bilgi edinmek istediğini aktardı.

Türkiye'deki demografik ve ekonomik dönüşüme bakıldığında, kentsel ve ekonomik büyümenin bir arada gittiğinin görüldüğünü aktaran Wahba, "Türkiye'nin karmaşık kentsel zorlukları çözme açısından Dünya Bankasının en üst seviyeler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Projeyle Türkiye'deki şehirlerin sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi ve gelişmekte olan başka ülkeler için bir rol model oluşturulması için yüksek kalitede sonuçların doğacağını umuyorum." dedi.

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