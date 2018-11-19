Sürdürülebilir Şehirler Projesi açılış toplantısı

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, Türkiye ile çalışarak kentleşmenin faydalarını maksimize etmek için büyük bir kararlılık gösterdiklerini belirterek, "Türkiye'ye ilk kredimiz 1952'de onaylanmıştı, o zamandan bu yana 41 milyar dolarlık finansman sağladık. Kentsel hizmetler için de 4,5 milyar dolarlık bir finansman sağlamış olduk." dedi.

Dünya Bankası, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen, İller Bankası AŞ tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi'nin açılış toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, Dünya Bankası Sosyal, Kırsal, Kentsel ve Dayanıklılık Küresel Uygulama Bölümü Direktörü Sameh Wahba ile AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo'nun katılımıyla yapıldı.

Zutt, buradaki konuşmasında, Dünya Bankasının Türk hükümetiyle uzun zamandır devam eden bir iş birliği olduğunu söyledi.

Bankanın 66 yıldır Türkiye ile beraber çalıştığını dile getiren Zutt, "Türkiye'ye ilk kredimiz 1952'de onaylanmıştı, o zamandan bu yana 41 milyar dolarlık finansman sağladık. Kentsel hizmetler için de 4,5 milyar dolarlık bir finansman sağlamış olduk." ifadesini kullandı.