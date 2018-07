“Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalır”

İSTANBUL, (DHA) - İŞSİZLİK oranının sıfır olduğu İnegöl’de düzenlenen CEO Zirvesi’ne katılan Fiba Commercial Properties CEO’su Yurdaer Kahraman, “Ekonomik geçişler çalışmanın önünde engel olmamalı. Kimin işini iyi yaptığı her zaman göze çarpmayabilir ama zor zamanda sağlıklı risk yönetimi yaparak, sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalacaktır. Şimdi İnegöl’ü doğru anlatma, tanıtma zamanı” dedi.

Geçen sene başında İnegöl AVM’yi satın alarak bölgeye yönelik önemli bir yatırım yapan FİBA Grubu iştiraki FİBA Commercial Properties’in (FİBA CP) CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, Capital ve Ekonomist Dergilerinin İMDER (İnegöl Mobilyacılar Derneği) işbirliğinde düzenlenen İnegöl CEO Zirvesi’ne katıldı. Kahraman, büyüme, dijitalleşme ve konut perakendeciliğinin konu olduğu ‘Yatırım Ajandası 2018’ oturumunda konuştu.

“TÜRK YATIRIMCILAR OLARAK DAHA ÇOK ÖNE ÇIKMALIYIZ”

Yakın zaman önce başlayan İnegöl AVM restorasyonuna ve perakende sektörünün gelişimine değinen Kahraman, “Bize en çok ekonomik konjonktür ve yatırım soruları soruluyor. Çalışma biçimimize güveniyoruz. Her zaman işini iyi ve kötü yapanlar olur. İşini iyi yapanlar her daim öne çıkar. Biz her zaman değer yaratan, değer üreten, değer artıran bir ticari gayrimenkul şirketi olma misyonu ile hareket ediyoruz. Türk yatırımcılar olarak daha çok öne çıkmalı, üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmalıyız” dedi.