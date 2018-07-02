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“Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalır”

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

İŞSİZLİK oranının sıfır olduğu İnegöl’de düzenlenen CEO Zirvesi’ne katılan Fiba Commercial Properties CEO’su Yurdaer Kahraman, “Ekonomik geçişler çalışmanın önünde engel olmamalı.

“Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalır”

İSTANBUL, (DHA) - İŞSİZLİK oranının sıfır olduğu İnegöl’de düzenlenen CEO Zirvesi’ne katılan Fiba Commercial Properties CEO’su Yurdaer Kahraman, “Ekonomik geçişler çalışmanın önünde engel olmamalı. Kimin işini iyi yaptığı her zaman göze çarpmayabilir ama zor zamanda sağlıklı risk yönetimi yaparak, sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalacaktır. Şimdi İnegöl’ü doğru anlatma, tanıtma zamanı” dedi.

Geçen sene başında İnegöl AVM’yi satın alarak bölgeye yönelik önemli bir yatırım yapan FİBA Grubu iştiraki FİBA Commercial Properties’in (FİBA CP) CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, Capital ve Ekonomist Dergilerinin İMDER (İnegöl Mobilyacılar Derneği) işbirliğinde düzenlenen İnegöl CEO Zirvesi’ne katıldı. Kahraman, büyüme, dijitalleşme ve konut perakendeciliğinin konu olduğu ‘Yatırım Ajandası 2018’ oturumunda konuştu.

“TÜRK YATIRIMCILAR OLARAK DAHA ÇOK ÖNE ÇIKMALIYIZ”

Yakın zaman önce başlayan İnegöl AVM restorasyonuna ve perakende sektörünün gelişimine değinen Kahraman, “Bize en çok ekonomik konjonktür ve yatırım soruları soruluyor. Çalışma biçimimize güveniyoruz. Her zaman işini iyi ve kötü yapanlar olur. İşini iyi yapanlar her daim öne çıkar. Biz her zaman değer yaratan, değer üreten, değer artıran bir ticari gayrimenkul şirketi olma misyonu ile hareket ediyoruz. Türk yatırımcılar olarak daha çok öne çıkmalı, üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmalıyız” dedi.

“İNEGÖL’Ü DAHA YÜKSEK SESLE ANLATMAMIZ GEREKİYOR”

İnegöl’de işsizlik oranının sıfır olmasına dikkat çeken Kahraman, “Bu çok kıymetli bir tablodur. İnegöl önemli bir lokasyon ve güçlü ekonomisi ile büyük bir potansiyele sahip. Bu gücü dışarıya daha çok anlatmalıyız. FİBA CP olarak İnegöl’ü, burayı hiç tanımayan perakende markalarıyla tanıştırdık. Tanıtmaya ve değer katmaya devam edeceğiz. İnegöl’ü daha yüksek sesle anlatmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“YENİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ALMAK İSTİYORUZ”

Kurum olarak eğitime ve hıza önem verdiklerine değinen Kahraman, “Hem Türkiye’de hem de yurt dışında yeni kanallara bakmanın değerli olduğunu düşünüyoruz. Yatırımcılar olarak yeni girişimlerde bulunmamız gerektiği kanaatindeyiz. İnegöl’de kısa süre önce başladığımız renovasyon yatırımımızın diğer şirketlere de güven verdiğine inanıyorum. FİBA CP olarak Anadolu’daki ve yurt dışındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yeni alışveriş merkezleri almak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Moldova, Romanya, Çin gibi yurtdışında yer alan yatırımlarımız vesilesiyle pek çok Türkiye markasına da yer vermiş oluyoruz. Perakende ve ticari gayrimenkul sektörüne nitelikli çalışanlar yetiştirmek ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Eğitim sektörüne verdiğimiz bu önemi Özyeğin Üniversitesi ile pekiştiriyoruz, gençlerimizi eğitiyoruz. Onları yurt dışına eğitime yollayarak farklı pozisyonlarda çalışmalarını sağlıyoruz. Türkiye’ye bir artı vermiş oluyoruz, böylece Türkiye kazanıyor” dedi.

(FOTOĞRAF)

“Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalır”“Sürdürülebilir stratejiler kullanan şirketler ayakta kalır”

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