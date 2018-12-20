Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde bu yıl tekstil sektörü ele alındı

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESCARUS’la birlikte gerçekleştirilen 7. Sürdürülebilirlik Atölyesi’nin, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, tekstil sektörünü ele aldı.

İTÜ NOVA ve İTÜ ME2M’in işbirliğiyle düzenlenen ve “İklim Değişikliği: Şirketler için Yeni Bir Risk Unsuru” temasıyla gerçekleşen atölyeye, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Şehir ve Bölge Planlaması bölümlerinden toplam 28 öğrenci katıldı.

Özel sektörden alanında uzman katılımcıların liderliğinde ekipler kuran öğrenciler, vaka çalışmaları yaparken, çok boyutlu bakabilme ve takım olarak çalışma konularına odaklanılan etkinliğe, TSKB’nin ve ESCARUS’un farklı bölümlerinden yöneticiler de eşlik etti.

“Öğrencilerin ilgisi artarak devam ediyor”

Her yıl 2012’den bu yana farklı bir üniversite işbirliğinde gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Atölyesi hakkında bilgi veren TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, şöyle konuştu:

“Sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları bizim için önemli bir odak alanı. Sürdürülebilirlik Atölyesi de bu konuda gerçekleştirdiğimiz en istikrarlı projeler arasında yer alıyor. Yedi yıldır gerçekleştirdiğimiz atölyeleri, geleceğin liderleri olan gençler nezdinde farkındalık yaratmak adına çok önemsiyoruz. Atölyelere öğrencilerin ilgisinin artarak devam ettiğini, sürdürülebilirlik kavramının gençlerde karşılığı olduğunu gözlemlemek de bizi memnun ediyor. Bugüne kadar İTÜ, Bilkent, Koç, ODTÜ, Sabancı gibi pek çok değerli okulun öğrencisiyle buluşma imkânı yakaladık. Önümüzdeki yıllarda da Sürdürülebilirlik Atölyesi’ne farklı üniversitelerde devam ederek, daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.”