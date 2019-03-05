"Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı" paneli

"Modernizmin etkisi altındayız. Geleneksel Anadolu ailesinde yetiştik. Okul süreçlerimiz belli. Her birimiz farklı alanlarda uzmanlaştık ama bu farklı uzmanlık alanlarının beslenme alanları da belli. Son 150-200 yıllık geçmişe baktığımız zaman modernizmin etkilerini yok sayamıyoruz. Başarı fetişizmine sıkıştırılmış bir gençlik yetişiyor. Sadece ülkemizde değil, dünyanın hemen hemen her yerinde bunu görüyoruz."

- "Kendi değerlerimize dayalı bir dünya arayışı içerisindeyiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da yaşanılan ekonomik ve sosyal hayatın insanlara çizdiği bir perspektif olduğunu ifade ederek, "Kapitalist bir ekonominin gereklerini yerine getiriyoruz ama kendi değerlerimize dayalı bir dünya arayışı içerisindeyiz. Bu da bize bir yaman çelişki ortaya çıkarıyor." dedi.

Kuralay, kapitalist düzenin oluşturduğu sınıfçı bakış açısının çatışmacı bir dünyanın sonuçlarını ortaya çıkardığını söyledi.

- "Tüm insanlığa faydalı insan inşa etmemiz lazım"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise siyasetin, insanlardaki yıkıcı enerjiyi topluma yararlı yönde sevk etmek olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bizim kendisine, köyüne, ilçesine, iline, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı insan inşa etmemiz lazım. Ahlak budur." dedi.

Şentürk, teknolojik ve finansal alanda sağlam bir altyapı oluşturulamaması halinde bütün gayretlerin boşa gideceğini ifade ederek, şunları kaydetti: