FİNANS

Suriyeli iş adamı pastil ihracatıyla ekonomiye katkı sağlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 2015 yılında Türkiye'ye sığınan Suriyeli iş adamı Mahmut Fallaha, Gaziantep'te kurduğu fabrikada pastil üreterek Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor - Mahmut Fallaha: - "Şu an üretim yaptığımız fabrikayı yaklaşık 500 bin dolar sermayeyle kurduk. Zamanla büyüdük bir de kozmetik ürünler üreten tesis kurduk. Orada da üretim devam ediyor. 2018 yılındaki ihracatımız yaklaşık 3 milyon dolar"

BASİR GÜLÜM - Suriyeli iş adamı Mahmut Fallaha, Gaziantep'te kurduğu fabrikada pastil üreterek Orta Doğu ülkelerine satıyor.

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da yaşadıkları yerleri terk ederek güvenli gördükleri bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 300'ün üzerinde Suriyeli iş insanı da kurdukları işletmelerle ekonomik faaliyetlerine devam ediyor.

Suriyeli iş adamı Mahmut Fallaha, yaklaşık 4 yıl önce geldiği Gaziantep'te 500 bin dolar yatırımla fabrika kurdu. Fabrikada üretilen pastiller Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

- "Yaptığım yatırımla ekonomiye katkı sağladığım için mutluyum"

Fallaha, AA muhabirine, uzun yıllar Suriye'de yaptığı pastil üretimini Gaziantep'te kurduğu firmayla sürdürdüğünü söyledi.

"Ürettiğimiz boğaz pastili yüzde 100 doğal. Vücuttaki ter kokusuna ve boğaz rahatsızlıklarına iyi gelen, ferahlatan bir şeker." diyen Fallaha, şunları kaydetti:

"Şu an üretim yaptığımız fabrikayı yaklaşık 500 bin dolar sermayeyle kurduk. Zamanla büyüdük bir de kozmetik ürünler üreten tesis kurduk. Orada da üretim devam ediyor. 2018 yılındaki ihracatımız yaklaşık 3 milyon dolar. Ürünümüze güveniyoruz. İnşallah iç piyasaya da girmekte kararlıyız. Türkiye piyasasına girmek için gerekli girişimlerde bulunduk. Üretim için gerekli sertifikalarımız mevcut. Ürünlerimiz Türk Standardları Enstitüsü şartlarına uygun. Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Yaptığım yatırımla ekonomiye katkı sağladığım için mutluyum. Şimdi tek arzum en kısa sürede Türkiye piyasasına girebilmek."

PARTNEREmilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!Emilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!
Şişecam Cam Ambalaj'ın ihracatı satışların yüzde 17'sine ulaştıŞişecam Cam Ambalaj'ın ihracatı satışların yüzde 17'sine ulaştı
Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem olduŞekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğaz pastili ekonomi fabrika İç Savaş Konya suriyeli iş adamı

En Çok Okunan Haberler

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Dolar ve çeyrek altına dikkat! İşte güncel fiyatlar

Dolar ve çeyrek altına dikkat! İşte güncel fiyatlar

Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

Seferler başladı! Haftada 3 gün olacak

Seferler başladı! Haftada 3 gün olacak

Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişecam Cam Ambalaj'ın ihracatı satışların yüzde 17'sine ulaştı

Şişecam Cam Ambalaj'ın ihracatı satışların yüzde 17'sine ulaştı

Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem oldu

Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem oldu

Hazine kamu bankaları için 3.7 milyar euro DİBS ihraç ediyor

Hazine kamu bankaları için 3.7 milyar euro DİBS ihraç ediyor

CarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurdu

CarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurdu

Betam

Betam

ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı

ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.