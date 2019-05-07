Suriyeli kadınlara mikrokredi desteği

AYSU BİÇER - Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında yürütülen projeyle, çoğunluğu iş fikri olan Suriyeli kadınları desteklemek amacıyla kullandırılmak üzere, 1 milyon 125 bin lira tutarında mikrokredi sağlanacak.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen TGMP ile 2003'ten beri Türkiye'de sermayesi olmayan ancak kendi işlerini yapmak isteyen kadınların sermaye ihtiyacı karşılanıyor.

TGMP Genel Müdürü Halil Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar 180 bini aşkın dar gelirli kadına mikrokredi kullandırdıklarını söyledi.

Orhan, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren en büyük bağımsız yardım kuruluşlarından CARE International ile başlattıkları pilot proje dahilinde ilk olarak Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'teki Türk ve Suriyeli kadınlara mikrokredi sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

"İlk yıl için 540'ını Suriyeli kadınların oluşturacağı 900 kadına 1 milyon 125 bin liralık mikrokredi dağıtmayı hedefliyoruz." diyen Orhan, CARE Turkey'den gelen fonun bir kısmının da Türk kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kullanılacağını dile getirdi.