Suriyeli sığınmacıları meslek ve iş sahibi yapacak kurslar açıldı

MANİSA'da başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere Türk vatandaşların mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bebek giysileri dikimi, kuaförlük ve makyaj, bilgisayar operatörlüğü ve takı yapımı kursları açıldı. Proje ile Suriye'deki iç savaştan kaçan sığınmacıların yaşadığı travmanın izlerinin silinmesi ve eğitimin sonunda sığınmacıların bir meslek ve iş sahibi olmalarının amaçlandı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (GIZ) , Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşların mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İş Karşılığı Ücret' Projesi (Cash for Work) hazırladı. Bunun için Manisa'da dört meslek edindirme kursu açıldı. Bebek giysileri dikimi, kuaförlük ve makyaj, bilgisayar operatörlüğü ve takı yapımı kurslarına toplam 100 kursiyer katıldı. Şehzadeler Halk Eğitim'inde açılan kursa Suriyeli sığınmacıların yanı sıra sosyal yardımlaşma vakıflarından geliri olmadığını gösteren belgelerini getiren Türk vatandaşları da kursa yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 4 ay sürecek olan kurslar sırasında her bireye katıldığı her ay başına 1000'er lira maaş bağlanırken, kursiyerler sertifika ile meslek sahibi olacak. Manisa Berberler ve Kuaförler Odası, Manisa İŞKUR Müdürlüğü ve Şehzadeler Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde proje kapsamında istihdam konusunda da görüşmeler yapıldı. Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu'nun desteğiyle, kurslarda Manisa il genelinde toplam 36 öğretmene istihdam sağlandı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Kurum Müdürü Orhan Çelik, Bu kurslarımıza sığınmacılar ve herhangi bir yerden geliri olmayan vatandaşlarımız katılmakta. Kurslara Türk vatandaşlarından katılma oranı yüzde 25 civarında. Kurslarımızın bu üçüncü fazında, bebek giyim eğitiminde kursiyerlerimiz tarafından üretilen kıyafetleri kurslarımıza katılan sığınmacı ailelerin çocuklarına hediye edeceğiz. Bu amacına ulaşan bir proje oldu dedi. Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Muazzez Koç, Bebek giysisi dikimi kursunda, katılımcılara ilk olarak makine kullanmayı öğretiyoruz. Daha sonra sonra bebek giyimi kalıplarıyla bebek kıyafetleri diktiriyoruz. Buradaki arkadaşlarımız gerçekten çok başarılı. Ortaya çok güzel işler çıkıyor diye konuştu. Usta öğretici Nurten Aymergen de Burada kursiyerlerimize kuaförlüğün yanı sıra makyaj tekniklerini öğretiyoruz. Ayrıca, çocuk ve palyaço makyajı konusunda da katılımcılar bilgelendiriliyor. Buradan mezun olan öğrencilerimiz herhangi bir yerde çalışarak geçimlerini sağlayabilirler dedi. Kuaför ve makyaj kursiyeri Suriye uyruklu Merve Rasmi, kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, kurs sonrasında bir yerde çalışmak istediğini söyledi.