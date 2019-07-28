Halen önemli bir potansiyel barındıran Orta Doğulu alıcılar için Türkiye cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Bunda Türkiye'ye yerleşen Suriyeli üreticilerin de önemli katkısı bulunuyor.

Üretim ağını Türkiye'de kuran Suriyeli üreticilerin Orta Doğulu müşterilerini Türkiye'ye getirmesiyle Türk çocuk hazır giyim sektörü de büyüyor.

- "Libya'dan, Irak'tan, Beyrut'tan, Cezayir'den binlerce müşteri ağırlıyoruz"

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Türkiye'de Orta Doğu'dan çok ciddi müşteri portföyü oluşmaya başladığını ifade etti.

Türkiye'deki Orta Doğulu müşteri sayısının oldukça arttığına işaret eden Eraslan, şunları kaydetti:

"Savaş öncesi Suriyeliler, çocuk giyimi üretiminde çok başarılılardı. Suriye'deki savaş sorunu ile birlikte Türkiye'ye göç eden çok sayıda fabrika sahibi oldu. Bu fabrika sahipleri, Türkiye'de üretim ağlarını kurdular ve aynı şekilde müşterilerini de Türkiye'ye getirdiler. Şu an Türkiye'de Libya'dan, Irak'tan, Beyrut'tan, Cezayir'den binlerce müşteri ağırlıyoruz. Bu müşteriler daha önce Suriye'de alım yapıyorlardı, oradaki firma çeşitliliğini Türkiye'de buldukları için bu canlılığı Türkiye ekonomisine kazandırmış oldular. Çocuk hazır giyim pazarımız bu sayede müşteri çeşitliliği ve üretim kapasitesi olarak yüzde 30 arttı. Buradaki artışın yüzde 15'i Suriyeli üreticilerden kaynaklansa da, diğer yüzde 15'lik kısım da yeni alıcılar için kendini geliştiren ve rekabetin içinde yerini alan Türk üreticilerden kaynaklandı. Zamanla bu sayı daha da artacak."