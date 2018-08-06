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Suriyeli yatırımcılar dernek çatısı altında buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmaya hazırlanan Suriyeliler, Suriyeli İş Adamları ve Girişimciler Derneğinin Şanlıurfa Şubesi çatısı altında bir araya geldi - Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş: - "Türk iş adamları her zaman Suriyeli yatırımcıların yanında olacaktır"

Şanlıurfa'da 10 fabrika kurmak için protokole imza atan Suriyeli iş adamları, birlikte hareket etmek amacıyla dernek şubesi çatısı altında bir araya geldi.

Türkiye'de en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan kentteki Suriyeli iş adamları, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) toplam maliyeti 80 milyon lirayı bulan ve bin 500 civarında kişiyi istihdam edecek 10 ayrı yatırım için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 10 fabrika kurmak için protokole imza atan Suriyeli iş adamları, birlikte hareket etme amacıyla Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneğinin (SİAD) Şanlıurfa Şubesi çatısı altında bir araya geldi.

Merkez Haliliye ilçesinin Kamberiye Mahallesi'nde bir iş merkezindeki şubenin açılışı, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Şanlıurfa Organize ve Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Doğan Yüksel ile TÜMSİAD ve MÜSİAD Şubesi üyesi iş adamlarıyla Suriyeli yatırımcılar tarafından yapıldı.

Vali Yardımcısı Güneş, açılışta, kentte faaliyete geçmesi planlanan ayakkabı, plastik ambalaj, inşaat malzemeleri, triko, tekstil ve geri dönüşüm gibi farklı alanlarda 10 ayrı fabrikanın kurulum aşamalarına ilişkin Suriyeli yatırımcılardan bilgi aldı.

Türkiye'nin misafirlerine yatırım alanlarına ilişkin ciddi kolaylıklar sağladığını belirten Güneş, kentte hizmete girecek fabrikaların Suriyeliler için de önemli bir istihdam kapısı olacağını söyledi.

Yatırımın bir an önce faaliyete geçmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Güneş, "Suriyeli iş adamlarımız şehrimizde yatırım için dernek açtı. İlimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Derneğin kuruluşuna vesile olan Türk ve Suriyeli iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Türk iş adamları her zaman Suriyeli yatırımcıların yanında olacaktır. Yatırımcılara, her konuda kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır." dedi.

- "Daha fazla yatırıma ikna edeceğiz"

TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Kırboğa ise Suriyeli iş adamlarının kente katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Suriyeli iş adamlarıyla diyaloglarını artıracaklarını anlatan Kırboğa, "Suriyeli iş adamlarının kentimizde yatırım yapması bizi mutlu etmiş ve umutlandırmıştır. TÜMSİAD olarak Suriyelilere yardımcı olmak ve onların önünü açmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Suriyeli iş adamlarını daha fazla yatırıma ikna etme kararlılığındayız." diye konuştu.

SİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Abdusselam Haci İbrahim de Şanlıurfa'da yatırım yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kentte Suriyelilerin sahip olduğu 30 civarında şirketin fabrikalarda yatırıma hazırlandığını vurgulayan İbrahim, "Suriyeli yatırımcıları bir araya getirerek birlikte çalışma yapması için dernek açtık. Dernek aracılığıyla OSB'deki Türk iş adamları ile Suriyeli yatırımcılar arasında iletişim köprüsü kurmak istiyoruz. Fikir alışverişinde bulunduğumuz Türk iş adamları da derneğin kurulmasının yatırımlara katkı sunacağını iletti. Biz de bu kapsamda harekete geçtik işlerimizi kolaylaştıran Türk hükümetine ve iş adamlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği ile Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasındaki kentte kurulacak 10 fabrika için geçen ay arsa tahsis protokolü imzalanmıştı.

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fabrika Suriyeli iş adamları Şanlıurfa türkiye yatırım

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