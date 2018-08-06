Suriyeli yatırımcılar dernek çatısı altında buluştu

Şanlıurfa'da 10 fabrika kurmak için protokole imza atan Suriyeli iş adamları, birlikte hareket etmek amacıyla dernek şubesi çatısı altında bir araya geldi.

Türkiye'de en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan kentteki Suriyeli iş adamları, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) toplam maliyeti 80 milyon lirayı bulan ve bin 500 civarında kişiyi istihdam edecek 10 ayrı yatırım için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 10 fabrika kurmak için protokole imza atan Suriyeli iş adamları, birlikte hareket etme amacıyla Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneğinin (SİAD) Şanlıurfa Şubesi çatısı altında bir araya geldi.

Merkez Haliliye ilçesinin Kamberiye Mahallesi'nde bir iş merkezindeki şubenin açılışı, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Şanlıurfa Organize ve Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Doğan Yüksel ile TÜMSİAD ve MÜSİAD Şubesi üyesi iş adamlarıyla Suriyeli yatırımcılar tarafından yapıldı.