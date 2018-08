Suriyeli yatırımcılar dernek çatısı altında buluştu

Vali Yardımcısı Güneş, açılışta, kentte faaliyete geçmesi planlanan ayakkabı, plastik ambalaj, inşaat malzemeleri, triko, tekstil ve geri dönüşüm gibi farklı alanlarda 10 ayrı fabrikanın kurulum aşamalarına ilişkin Suriyeli yatırımcılardan bilgi aldı.

Türkiye'nin misafirlerine yatırım alanlarına ilişkin ciddi kolaylıklar sağladığını belirten Güneş, kentte hizmete girecek fabrikaların Suriyeliler için de önemli bir istihdam kapısı olacağını söyledi.

Yatırımın bir an önce faaliyete geçmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Güneş, "Suriyeli iş adamlarımız şehrimizde yatırım için dernek açtı. İlimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Derneğin kuruluşuna vesile olan Türk ve Suriyeli iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Türk iş adamları her zaman Suriyeli yatırımcıların yanında olacaktır. Yatırımcılara, her konuda kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır." dedi.

- "Daha fazla yatırıma ikna edeceğiz"

TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Kırboğa ise Suriyeli iş adamlarının kente katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.