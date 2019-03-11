Suriyeliler tarım sektörüne kazandırılıyor

GAZİANTEP (AA) - AB ve Türkiye tarafından finanse edilen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Özyeterliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında, 8 ilde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 800 kişiye tarımsal işbaşı eğitimleri verilecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, FAO’nun, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü projenin üçüncü fazı kapsamında ilk paydaş toplantısı Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye'deki Suriyelilerin düzenli bir gelirlerinin olmaması ve temel gıda ve diğer ihtiyaçların pahalılığı nedeniyle, bu topluluk için yoksulluğun çok önemli bir sorun olmaya devam ettiği vurgulandı.

FAO tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, Suriyelilere ev sahipliği yapan ve ağırlıklı olarak Güneydoğu’da yaşayanların çoğunun gelirlerinin tarım ve gıda sektöründen geldiği ifade edildi.