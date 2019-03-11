FİNANS

Suriyeliler tarım sektörüne kazandırılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

AB ve Türkiye tarafından finanse edilen proje kapsamında, 8 ilde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 800 kişiye tarımsal işbaşı eğitimleri verilecek

GAZİANTEP (AA) - AB ve Türkiye tarafından finanse edilen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Özyeterliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında, 8 ilde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 800 kişiye tarımsal işbaşı eğitimleri verilecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, FAO’nun, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü projenin üçüncü fazı kapsamında ilk paydaş toplantısı Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye'deki Suriyelilerin düzenli bir gelirlerinin olmaması ve temel gıda ve diğer ihtiyaçların pahalılığı nedeniyle, bu topluluk için yoksulluğun çok önemli bir sorun olmaya devam ettiği vurgulandı.

FAO tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, Suriyelilere ev sahipliği yapan ve ağırlıklı olarak Güneydoğu’da yaşayanların çoğunun gelirlerinin tarım ve gıda sektöründen geldiği ifade edildi.

Bu çerçevede, Türkiye’de tarım sektöründeki kalifiye eleman eksikliği ve nitelikli veya yarı-nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç da gözler önüne serildi.

Bu bağlamda, daha önce Türkiye’nin farklı illerinde iki fazı gerçekleştirilen projede yaklaşık bin 800 faydalanıcıya erişildiği belirtildi.

Kurslara katılanların yüzde 95’nin eğitimini başarıyla tamamladığı ve bunların içerisinden istihdam fuarları kanalıyla yaklaşık yüzde 21’nin iş sahibi olduğu açıklandı.

Öte yandan açıklamada projenin üçüncü fazının Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Manisa, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirileceği, bu illerde yaşayan mülteci ve yerel halkın da dahil olduğu yaklaşık 800 kişilik gruba ekmek yapımı, meyvelerde hasat ve depolama, narenciye, büyük ve küçükbaş hayvancılık, sebzecilik, bağcılık, seracılık, Antep fıstığı, zeytin budama/hasat ve sebze kurutma gibi teknik ve mesleki konularda işbaşı eğitimleri verilmesinin hedeflendiğin kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu illerde istihdam fuarları düzenlenerek, eğitimini tamamlamış olanların içerisinden yaklaşık 240'ının işe yerleştirilmesi için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi FAO Gaziantep mülteciler tarım

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

9 yılın en düşüğünü gördü

9 yılın en düşüğünü gördü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”

“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.