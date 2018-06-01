Suriyelilerden dolar bozdurma kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, dolar bozdurma kampanyasına destek olmak için dolar bozdurdu.

Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği üyeleri, Fatih'teki Ziraat Bankası'nda dolarlarını Türk lirasına çevirmek için bir araya geldi. Suriyeli hukukçular dolar bozdurma kampanyasına destek olmak için dolarlarını Türk lirasına çevirdi.

Dernek üyesi Suriyeliler, dolar bozdurarak Türkiye ekonomisine az da olsa katkı sağlamayı umut ediyor.

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- "Türk ekonomisine katkıda bulunmak için dolarlarımızı bozduracağız"

Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği Başkanı Numur Alnemer, bankanın önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, Türk halkının savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere çok yardım ettiğini söyledi.

Türk ekonomisinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Alnemer, "Bazı dönemlerde Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyor. Bu dönemlerde dolar bozdurma kampanyaları düzenleniyor. Biz de Suriyeli hukukçular olarak birşeyler yapmak istedik. Bugün Türk ekonomisine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için dolarlarımızı bozduracağız. Türkiye'nin yanında olduğumuz göstermek için bir araya geldik. Türkiye'deki Suriyelileri Türk ekonomisine destek olmak için dolar bozdurmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'da avukatlık yaptığını anlatan Alnemer, savaştan dolayı 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, şimdi İstanbul'daki Suriyelilere hukuki danışmanlık yaptığını aktardı.

