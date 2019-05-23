FİNANS

Suriyelilerin tarım sektörüne kazandırılması projesi başladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Özyeterliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 8 ilde Suriyeliler ve Türk vatandaşlarından oluşan 815 kişiye tarımsal iş başı eğitimleri verilecek

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülecek "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Özyeterliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi Projesi" başladı.

FAO yetkilisi Sheikh Ahaduzzaman, Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen projenin açılış töreninde, çalışma kapsamında 8 ilde 815 kursiyere tarımsal iş başı eğitimi verileceğini söyledi.

Ahaduzzaman, projeyle Suriyeliler ve Türklerin mesleki becerilerini geliştirerek istihdam olanaklarının artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Uyguladıkları projelerde yüzde 20-30 istihdam sonuçları elde ettiklerini anlatan Ahaduzzaman, Suriye'deki savaştan kaynaklanan 8 yıllık krizi insani yardımlarla çözmenin mümkün olmadığını, daha uzun vadeli müdahalelerde bulunmak gerektiğini vurguladı.

Kişilerin kendi ayakları üstünde durmalarını sağlayabilmenin önemine işaret eden Ahaduzzaman, "FAO burada daha uzun vadeli bakış açısıyla bir rol üstlenip geçim kaynaklarını geliştirmeyi amaçlıyor. FAO olarak önümüzdeki iki yılda benzer projelerle 10 ilde 4 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla mesleki becerileri geliştirme, istihdam olanaklarını artırmanın yanı sıra birlikte paylaşma kültürünü geliştirmeyi ve entegrasyonu da önemsiyoruz." dedi.

- Kursiyerler günlük 50 lira ve yemek yardımı alacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de bu sene Bursa'da 60'ı Suriyeli, 15'i Türk 75 kişiye "fırıncılık", "meyvelerde hasat ve muhafaza" ve "zeytin yetiştiriciliği" eğitimleri verileceğini aktardı.

Sektörleri seçerken Bursa'nın ihtiyaçlarını ve Suriyelilerin istihdamlarına imkan verecek alanları belirmeye çalıştıklarını söyleyen Aygül, "Sivil toplum kuruluşları, fırıncılar odası gibi örgütlerle görüşerek onların da görüş ve isteklerini aldık. Dolayısıyla projemiz sahadaki ihtiyaçlarla örtüşen bir proje." ifadelerini kullandı.

Aygül, kursiyerlere FAO destekli olarak günlük 50 lira ödeme, 25 liraya kadar da yemek yardımı yapılacağını belirtti.

Teorik bilgilerin yanı sıra iş yerlerinde, bağ ve bahçelerde uygulamalı eğitimler verileceğini dile getiren Aygül, "Bu projeyle Bursa'nın ihtiyaç duyduğu sektörlerde kalifiye iş gücünü de kazandırmış olacağız. Aynı zamanda Suriyelilerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, kendi ekmeklerini kazanabilmeleri için de bir fırsat olacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bursa mülteci Suriyeli tarım

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