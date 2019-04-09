Shamaoun, Gaziantep'te 200'ün üzerinde Suriyeli iş insanıyla SİAD'ı kurduklarını ifade ederek, "Mobilya ve benzeri eşya üretimi yapıyorum. Dernekte Suriyeli iş adamlarıyla çalışmalar yürütüyoruz. Üretimimizi ve Türk menşeli mamulleri Arap ülkelerine pazarlıyoruz. Şu anda işlerimiz gayet güzel." diye konuştu.

Suriye'de yaklaşık 9 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da yaşadıkları yerleri terk ederek güvenli gördükleri bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

ABDULLAH DOĞAN - Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği (SİAD) Başkan Yardımcısı Ziad Shamaoun, "Türkiye'de faal olan işletmelerimizin bugüne kadar oldukça yüksek tutarda yatırımları oldu. Suriyelilerin yatırımı 1,5 milyar dolar civarında" dedi.

Suriyeli iş insanlarının, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere birçok şehirde yatırım yaptığına dikkati çeken Shamaoun, şöyle devam etti:

"Yatırım hacimleri büyük firmalar var. Bir örnek vermek gerekirse, bir arkadaşımız yıllık 45 milyon dolarlık ticaretiyle Türkiye ekonomisine katkı yapıyor. Türkiye'de faal olan işletmelerimizin bugüne kadar oldukça yüksek tutarda yatırımları oldu. Suriyelilerin yatırımı 1,5 milyar dolar civarında. Önümüzdeki bir ay içinde yeni yatırımlarla kesin rakamı açıklayacağız. Büyük kapasiteli fabrikalarımız var. Yatırım tutarını daha da artırmak için çaba gösteriyoruz."

