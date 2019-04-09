FİNANS

"Suriyelilerin yatırımı 1,5 milyar dolar civarında"

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli iş insanları, yaptıkları yatırım ve ihracatla ekonomiye katkı sağlıyor - SİAD Başkan Yardımcısı Ziad Shamaoun: - "Türkiye'de faal olan işletmelerimizin bugüne kadar oldukça yüksek tutarda yatırımları oldu. Suriyelilerin yatırımı 1,5 milyar dolar civarında. Önümüzdeki bir ay içinde yeni yatırımlarla kesin rakamı açıklayacağız"

ABDULLAH DOĞAN - Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği (SİAD) Başkan Yardımcısı Ziad Shamaoun, "Türkiye'de faal olan işletmelerimizin bugüne kadar oldukça yüksek tutarda yatırımları oldu. Suriyelilerin yatırımı 1,5 milyar dolar civarında" dedi.

Suriye'de yaklaşık 9 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da yaşadıkları yerleri terk ederek güvenli gördükleri bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 300'ün üzerinde Suriyeli iş insanı ise yaptıkları yatırımla ekonomik faaliyetlerine devam ediyor.

SİAD Başkan Yardımcısı Ziad Shamaoun, yeni yatırım olanaklarını araştırmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

- "Türk menşeli mamulleri Arap ülkelerine pazarlıyoruz"

Suriye'nin Halep kentinde doğup büyüdüğünü belirten Shamaoun, ülkesinde iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye sığındığını anlattı.

Shamaoun, Gaziantep'te 200'ün üzerinde Suriyeli iş insanıyla SİAD'ı kurduklarını ifade ederek, "Mobilya ve benzeri eşya üretimi yapıyorum. Dernekte Suriyeli iş adamlarıyla çalışmalar yürütüyoruz. Üretimimizi ve Türk menşeli mamulleri Arap ülkelerine pazarlıyoruz. Şu anda işlerimiz gayet güzel." diye konuştu.

Suriyeli iş insanlarının, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere birçok şehirde yatırım yaptığına dikkati çeken Shamaoun, şöyle devam etti:

"Yatırım hacimleri büyük firmalar var. Bir örnek vermek gerekirse, bir arkadaşımız yıllık 45 milyon dolarlık ticaretiyle Türkiye ekonomisine katkı yapıyor. Türkiye'de faal olan işletmelerimizin bugüne kadar oldukça yüksek tutarda yatırımları oldu. Suriyelilerin yatırımı 1,5 milyar dolar civarında. Önümüzdeki bir ay içinde yeni yatırımlarla kesin rakamı açıklayacağız. Büyük kapasiteli fabrikalarımız var. Yatırım tutarını daha da artırmak için çaba gösteriyoruz."

PARTNERRuslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttıİstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı
Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdiMart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat iş insanları SİAD yatırım

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Beş ayın zirvesini gördü!

Beş ayın zirvesini gördü!

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

Haftaya yükselişle başlamıştı! Son durum...

Haftaya yükselişle başlamıştı! Son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.