FİNANS

Suruç Ovası'na sezonun ilk suyu verildi

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 20:22 | Son Güncelleme

GAP kapsamında inşa edilen Suruç Tüneli ile 4 yıl önce sulanmaya başlanan Suruç Ovası'na sezonun ilk suyu verildi

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen, dünyanın beşinci, Türkiye'nin de en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli ile yaklaşık 4 yıl önce sulanmaya başlanan Şanlıurfa'nın Suruç Ovası'na sezonun ilk suyu verildi.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'nın ardından Suruç Ovası'na da su verilmeye başlandı.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı sulama tüneli konumundaki Suruç Tüneli aracılığıyla Atatürk Barajı'ndan alınan ve bir nehri andıran su, daha önce kuru tarımın yapıldığı bölgelere aşama aşama ulaşıyor.

Uzun yıllar suya hasret kalan ve bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşayan Suruçlu çiftçiler, sulama suyu ile rahat bir nefes aldı. 2015 yılında Suruç Tüneli'nin hizmete alınması ve ovanın sulamaya başlamasıyla birlikte 112 bin kişiye istihdam sağlandı.

Proje ile ovadaki 562 bin 950 dekar arazi suya kavuştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha çok yere su verilmesi planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurak toprakları yeşile büründürmeyi, üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürmeyi sürdürdüklerini belirterek, "2019 yılı sulama sezonu kapsamında bugün saat 15.00 itibari ile 562 bin 950 dekar araziye sulama suyu verilmeye başlandı. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü sabah saatlerinde de Harran Ovası'na su verilmeye başlandığını duyurmuştu.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol olduTİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu
Netlog araçları Darüşşafaka için yollardaNetlog araçları Darüşşafaka için yollarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürt Barajı DSİ su Sulama Suruç

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

1 ayda 1,5 milyar dolar bozduruldu

1 ayda 1,5 milyar dolar bozduruldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu

TİSK’in yeni Başkanı Özgür Burak Akkol oldu

Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

Netlog araçları Darüşşafaka için yollarda

Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

Titanic Mardan Palace açıldı

Titanic Mardan Palace açıldı

“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”

“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.