FİNANS

"Sürücüsüz Araç Test Parkuru" kullanıma açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

TOSB, İTÜ OTAM ve İTÜ MEAM iş birliği kapsamında Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” devreye alındı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM) ve Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi (İTÜ MEAM) iş birliği kapsamında Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” kullanıma açıldı.

İTÜ OTAM'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv yan sanayisinde yüksek katma değer yaratmakla birlikte, teknoloji kullanımını artırarak hizmet kalitesini en üst düzeye ulaştırmayı hedefleyen TOSB, bünyesinde yer alan TOSB İnovasyon Merkezi ile yenilikçi adımlar atmayı sürdürüyor.

Son olarak, TOSB İnovasyon Merkezi koordinasyonunda İTÜ OTAM ve OTAM’ın işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM ile Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkıda bulunacak önemli bir iş birliğine daha imza atıldı. İş birliği çerçevesinde, Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” devreye alındı. Başta İTÜ OTAM ve işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM olmak üzere, sürücüsüz araçlar alanında çalışma yapan herkese ve her oluşuma açık olacak olan test parkuru, trafiğe tamamen kapatılan özel alanda oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Otomotiv sektörünün kalbi niteliğindeki bu alanda, sürücüsüz araçların geliştirilmesine yönelik test parkuru açılması kritik bir önem taşıyor. Türkiye, otomotiv sanayisiyle dünyaya örnek olan ülkelerden birisi. Bu bağlamda TOSB olarak hem bugün olduğu gibi test alanlarının açılması hem de laboratuvar, komponent ve ofis gibi desteklerin sağlanması noktasında tüm iş birliklerine açığız. Sürücüsüz araçlar için hazırlanan bu özel alanın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İTÜ OTAM Genel Müdürü ve TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü Ekrem Özcan ise test parkurunun TOSB İnovasyon Merkezi tarafından ilgili firmaların ortak kullanımına açılacağını belirterek, “Otomotiv sektörümüzün gelişiminde büyük rolü olan TOSB yerleşkesi içerisindeki bir alanın, test parkuru olarak ortak kullanıma açılması oldukça önemli bir adım. ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’ adını verdiğimiz bu alanda, İTÜ OTAM olarak işletmesini üstlendiğimiz İTÜ MEAM bünyesinde geliştirilen otonom araçlar test edilecek. Şu an halihazırda da İTÜ MEAM’ın bir otonom aracı, ortak kullanıma açılmış durumda. Ayrıca, parkurumuzu görüntü işlemeden yapay zekaya kadar otonom araç teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapan tüm firmaların ortak kullanımına açıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

- “Türkiye için büyük kazanç sağlayacak”

İTÜ Vakfı Genel Sekreteri Kenan Çolpan ise dünyada otomotiv sektörünün sürücüsüz araçlara yönelik çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, otomotivin Türkiye için lokomotif sektörlerden birisi olduğunu kaydetti.

İTÜ OTAM’ın, İTÜ Vakfı’nın yüzde 100 iştiraki bir şirket olarak önemli girişimlerde bulunduğunu aktaran Çolpan, “Biz de İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, otomotivin gittiği yönü ve özellikle yeni bir alan olan otonom araçların gelişimini önemle takip ediyoruz. TOSB da bu konuda önemli noktalardan bir tanesi. Bize verdikleri destekleri çok önemli buluyoruz. ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’, startuplardan Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına kadar birçok kurum ve kuruluşa açık olacak. Burada yapılan çalışmaların Türkiye için büyük kazanç sağlayacağına inanıyorum.” yorumunu yaptı.

PARTNERSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacakSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacak
Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdüAhududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü
Fındık alım fiyatı üreticiyi memnun ettiFındık alım fiyatı üreticiyi memnun etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İTÜ OTAM Sürücüsüz Araç Test Parkuru TOSB

En Çok Okunan Haberler

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Kilosu 4 euroya ihraç ediliyor

Kilosu 4 euroya ihraç ediliyor

İkinci el otomobilde kritik uyarı!

İkinci el otomobilde kritik uyarı!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Fındık alım fiyatı üreticiyi memnun etti

Fındık alım fiyatı üreticiyi memnun etti

İSO destekli 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100

İSO destekli 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100

DeFacto’dan yeni çanta ve ayakkabı koleksiyonu

DeFacto’dan yeni çanta ve ayakkabı koleksiyonu

Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira

Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,075 liraya ve yoksulluk sınırı 6,760 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,075 liraya ve yoksulluk sınırı 6,760 liraya yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.