FİNANS

Süs bitkileri ülke ekonomisine 120 milyon lira kazandıracak

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

Gelecek yıl üretime başlaması planlanan ve Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 120 milyon lira katkı sağlaması beklenen Edremit Süs Bitkileri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: -"Proje gerçekleştiğinde bu birlik ve beraberliğin bir ürünü olarak önümüzdeki dönemde hem şehrimize hem bölgemize hem de ülkemize çok ciddi katma değeri hep birlikte sağlamış olacağız"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapımına başlanan Süs Bitkileri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, ilçe belediyesi, ticaret odası, ticaret borsası, ziraat odası ortaklığında başlatılan proje kapsamında ilk etapta 750 dönümlük arazi üzerinde kurulacak Süs Bitkileri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 sera kurulacak.

Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak ve Türkiye ekonomisine 120 milyon lira katkı verecek sanayi bölgesinde üretilecek süs bitkileri, yurt içi ve yurt dışında pazarlanacak.

Edremit'te kurulma çalışmaları devam eden sanayi bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayi bölgesinin altyapısının tamamlandığını söyledi.

Canbey, sanayi bölgesinde gelecek yıl üretime geçileceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Gençlerimize yeni iş imkanları sağlamış olacağız. Bölgenin kalkınması ve gelişmesi için bizler için çok önemli bir aşamayı geçmiş olacağız. Burada birçok kişinin emeği var. Bu tip çalışmalar kolay olmuyor. Birlik ve beraberlik içinde bu çalışmalar yapılabilir. Valimiz de bize bu konuda yardımcı oldu, önümüzü açtı, ekonomik katkı sağladı. Tarım Bakanlığımız aynı şekilde projeyi destekliyor. İnşallah bu proje gerçekleştiğinde bu birlik ve beraberliğin bir ürünü olarak önümüzdeki dönemde hem şehrimize hem bölgemize hem de ülkemize çok ciddi katma değeri hep birlikte sağlamış olacağız."

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balikesir Edremit istihdam OSB

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