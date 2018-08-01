FİNANS

Süs tavuğu döviz de getirecek

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

Özellikle Arap ülkelerinde ilgi gören süs tavuğunda ihracatın başlayabilmesi için mevzuat çalışması yürütülüyor - Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı Ömer Kılıçoğlu: -"Türkiye'de üretilen süs tavuğu bavul ticaretiyle götürüldüğü Arap ülkelerinde yoğun ilgi görüyor, mevzuatın tamamlanmasıyla süs tavuğundan önemli bir ihracat geliri elde edebileceğiz"

SONER KILINÇ - Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı Ömer Kılıçoğlu, süs tavukçuluğunda yüksek ihracat potansiyeli bulunduğunu belirterek, dış ticaretin başlayabilmesi için mevzuat hazırlığının devam ettiğini belirtti.

Kılıçoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de hobi amaçlı süs tavuğu yetiştiriciliğinin son yıllarda geliştiğini, federasyon çatısı altında 40 dernek bulunduğunu, bu derneklerin üye sayısının 5 bini aştığını ifade etti.

Hayvan kalitesinin de son yıllarda yükseldiğini, dünyada bulunan 150'nin üzerindeki süs tavuğu ırkının Türkiye'de yetiştirilebildiğini dile getiren Kılıçoğlu, bu hayvanlara yurt dışından yoğun talep geldiğini ifade etti.

Süs tavuğunda dış ticaret için mevzuat düzenlemesi bulunmadığını, bu nedenle ihracat veya ithalatının yapılamadığını kaydeden Kılıçoğlu, şu bilgileri verdi:

"Son yıllarda Arap ülkelerinden gelen talep nedeniyle özellikle Suriye, İran ve Irak uyruklular, bavul ticareti yoluyla götürdükleri süs tavuklarını Dubai'de yüksek fiyatlara satıyor. Canlı süs hayvanlarının giriş ve çıkışıyla ilgili mevzuat olmadığı için normal yollarla ithalatı ihracatı yapılamıyor. Bu eksikliği gidermek üzere federasyon olarak bir mevzuat taslağı hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığına sunduk. Seçim nedeniyle ara verilen çalışmaların yakın zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. Mevzuatın tamamlanmasıyla süs tavuğundan önemli bir ihracat geliri elde edebileceğiz."

- "Ejderha tavuğu 5 bin lirayı buluyor"

Uşak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Metin Gün ise süs tavuğu yumurtalarının açık artırma usulü satıldığını, 5 liradan 60 liraya kadar alıcı bulan yumurta bulunduğunu söyledi.

Yıllara göre farklı süs tavuğu ırklarının ilgi gördüğünü bu yıl Light Brahma, Rahibe Horozu, Maran Chopar, Amerikanos, Osmanlı Sultan, Hacıkadın Gerze, Bantan Viyondot, Habeş, Puh Prahma gibi ırkların ön planda olduğunu belirten Gün, "Uzakdoğu ülkelerinden getirilen Ejderha Tavuğu'na ilgi yüksek, ancak çok nemli ortam isteyen bu tavukları ülkemizde yetiştirmek çok zor. Ejderha tavuklarının fiyatı zaman zaman 5 bin lirayı bulabiliyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
arap süs tavuğu ticaret yetiştirici yumurta

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