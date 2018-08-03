FİNANS

Susam fiyatındaki artış simide yansıtılmadı

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın: - "Susam fiyatında meydana gelen yüzde 76,4'lük artış Ankara simidine yansıtılmadı" - "Odanın belirlediği ve iki yıldır değişmeyen 100 gram Ankara simidi için 1,25 liralık liste fiyatı aynen devam edecek"

MUSTAFA ÇALKAYA - Susam fiyatlarında son bir yıl içinde meydana gelen artışlar Ankara simidine yansıtılmadı. 100 gramlık Ankara simidi için uygulanan 1,25 liralık liste fiyatı değişmeyecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen yıl temmuzda 6,8 lira olan susamın kilogram fiyatı, bu yılın aynı ayında yüzde 76,4'lük artışla 12 liraya yükseldi.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susamdan rant sağlamak isteyenler bulunduğunu belirterek, bu durumun üreticileri sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Susam fiyatlarından birçok üreticinin etkilendiğine işaret eden Yalçın, "Üreticilerimiz, başta simit olmak üzere susamlı ürünlerin üretimini azaltmak zorunda kalıyorlar. Bu durum vatandaşı da olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki dönemde okullar açılacak ve bu durum öğrencileri de etkileyecek." dedi.

Yalçın, odanın belirlediği ve iki yıldır uygulanan 100 gram Ankara simidindeki 1,25 liralık liste fiyatının aynen devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Susamın yanı sıra maya ve una da zam geldi. Biz simide zam yapma taraftarı değiliz. Susam fiyatında meydana gelen yüzde 76,4'lük artış Ankara simidine yansıtılmadı. Odanın belirlediği ve iki yıldır değişmeyen 100 gram Ankara simidi için 1,25 liralık liste fiyatı aynen devam edecek. Bazı üreticiler simidin gramını düşürerek daha ucuza satıyormuş gibi gösteriyorlar. Her ne kadar susam ve diğer giderlerimize zam gelmiş olsa da şu an Ankaralıya biz bu hizmeti vermeye devam etmek istiyoruz."

Oda olarak üzerlerine düşeni yaptıklarına dikkati çeken Yalçın, "Bu ülke hepimizin. Her patron, her esnaf, her tüccar taşın altına elini koymalı. Esnaflar, sanayiciler sorumluluğunu elini vicdanına koyarak yerine getirirse bu ülkede çok güzel şeyler olur. Her şeyi yöneticilerimizden beklemek yerine, destek olmamız daha doğru olacaktır." diye konuştu.

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25
İstanbul'da 42'nci istasyon açıldıİstanbul'da 42'nci istasyon açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Yalçın Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Ankara Simidi simit Susam

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İmar barışı için düşük faizli kredi

İmar barışı için düşük faizli kredi

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.