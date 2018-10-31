Susam ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergileri sıfırlanırken, soyulmuş susam ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanının İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla simit, tahin ve helva başta olmak üzere susamın kullanıldığı gıda maddelerinde üretim maliyetlerinin düşürülerek iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması amacıyla tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergileri sıfırlanırken, ham madde mamul koruma dengesinin muhafaza edilmesi amacıyla soyulmuş susam ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10 seviyesine çekildi.
Ticaret Bakanlığından karara ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca tüm gıda ve tarım ürünlerinin iç piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup, gümrük vergisi düzenlemeleri başta olmak üzere dış ticaret politikası araçları kullanılarak, yerli üretim üzerinde menfi etki oluşturmayacak şekilde, gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir." ifadesine yer verildi.
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum