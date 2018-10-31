"Susam kullanılan tüm ürünlere indirim geliyor"

İSTANBUL (AA) - Susam Tahin Helva Reçel İmalatçıları Derneği (SUTHER) Başkanı Necati Göksu, susam ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin, artan kur baskısı ve gümrük vergileri nedeniyle zor günler geçiren sektörün, susam ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması kararı ile ciddi bir rahatlama yaşayacağını belirterek, "Helva, tahin, simit başta olmak üzere susam kullanılan tüm ürünlere yakın zamanda indirim gelecek." ifadesini kullandı.

Göksu, yaptığı yazılı açıklamada, tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanması ve soyulmuş susam ithalatında uygulanan gümrük vergisinin yüzde 10 olarak belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanması kararının gıda sektöründe olumlu karşılandığını, artan kur baskısı ve gümrük vergileri nedeniyle zor günler geçiren sektörün bu karar ile ciddi bir rahatlama yaşayacağını belirten Göksu, helva, tahin, simit başta olmak üzere susam kullanılan tüm ürünlere yakın zamanda indirim geleceğini bildirdi.