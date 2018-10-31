FİNANS

"Susam kullanılan tüm ürünlere indirim geliyor"

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 17:11 | Son Güncelleme

Susam Tahin Helva Reçel İmalatçıları Derneği Başkanı Necati Göksu: - "(Susam ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması) Artan kur baskısı ve gümrük vergileri nedeniyle zor günler geçiren sektörümüz bu karar ile ciddi bir rahatlama yaşayacak" - "Helva, tahin, simit başta olmak üzere susam kullanılan tüm ürünlere yakın zamanda indirim gelecek"

İSTANBUL (AA) - Susam Tahin Helva Reçel İmalatçıları Derneği (SUTHER) Başkanı Necati Göksu, susam ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin, artan kur baskısı ve gümrük vergileri nedeniyle zor günler geçiren sektörün, susam ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması kararı ile ciddi bir rahatlama yaşayacağını belirterek, "Helva, tahin, simit başta olmak üzere susam kullanılan tüm ürünlere yakın zamanda indirim gelecek." ifadesini kullandı.

Göksu, yaptığı yazılı açıklamada, tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanması ve soyulmuş susam ithalatında uygulanan gümrük vergisinin yüzde 10 olarak belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanması kararının gıda sektöründe olumlu karşılandığını, artan kur baskısı ve gümrük vergileri nedeniyle zor günler geçiren sektörün bu karar ile ciddi bir rahatlama yaşayacağını belirten Göksu, helva, tahin, simit başta olmak üzere susam kullanılan tüm ürünlere yakın zamanda indirim geleceğini bildirdi.

Göksu, "Uzun zamandır merakla beklediğimiz bu karardan dolayı sektörümüz adına yetkililere teşekkür ederiz. Üretici firmaların susam mamulleri kullanılan ürünlerde yüzde 10 ila yüzde 12 arasında indirim uygulaması, hem tüketiciye olumlu yansıyacak hem de enflasyonla mücadele alanında önemli bir adım olacaktır. Maliyet düşüşü tüketiciye yansıyacak. Susam kullanılan 2 binden fazla ürün bu karardan olumlu etkilenecek." ifadelerini kullandı.

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