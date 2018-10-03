Susurluk Şeker Fabrikası 500 bin ton pancar işleyecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı.
Fabrika, kampanya döneminde Eskişehir ve Susurluk bölgelerindeki 108 köyden gelecek 500 bin ton pancarı işleyecek.
Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Kalenderoğlu, fabrikanın Meydan Tesisleri'nde yapılan 2018-2019 Yılı Üretim Kampanyası açılış töreninde, şeker pancarı tarımının ülkenin sosyo ekonomik yaşantısında çok önemli rol oynadığını söyledi.
Bu tarım ürününün, sadece sanayi ham maddesi değil besi hayvancılığında çok kıymetli gıda olan yaprak, baş ve posası ile bir yem bitkisi olduğunu vurgulayan Kalenderoğlu, bu ürünün gelişmesinin, et ve süt üretiminin artmasına, böylece artan gıda kalitesi ile daha yüksek hayat standardının oluşmasına ön ayak olduğunu aktardı.
Üretilen pancarın, taşımacılık, tarım alet ve makineleri başta olmak üzere birçok sanayinin gelişmesine, gübre ilaç gibi girdilerin kullanımı ile endüstriyel sektöre önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Kaledreroğlu, "Ayrıca şeker pancarı tarımı, ekim yapılan alana eşdeğer bir orman alanına kıyasla 3 kat daha fazla oksijen yarattığından, tüm canlılar için hayati önem arz eden bir oksijen kaynağı olmakta, kendinden sonra ekilecek ürünlerde verim artışı sağlamakta, alternatiflerine göre daha fazla istihdam imkanı yaratmaktadır." dedi.
Fabrikalarının 70 gün sürecek kampanya döneminde 500 bin ton pancar işleyeceğini belirten Kalenderoğlu, şöyle devam etti:
"Susurluk ve Eskişehir yörelerinde 108 köyde bin 648 çiftçiye 61 bin 110 dekar alanda pancar ekimi yaptırılmış olup bu ekimden 500 bin ton bedeli ödenen ürün beklenmektedir. İşlenecek bu pancardan tahminen 120 bin pancar posası, 45 bin ton kristal şeker, 25 bin ton melas elde edilecektir. Fabrikamız bölgesine yaklaşık 400 milyon lira katma değer sağlamaktadır. Fabrikamızda 779 kişi istihdam edilmektedir."
Daha sonra fabrikaya pancar getiren ilk 8 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi.
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