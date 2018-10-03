Susurluk Şeker Fabrikası 500 bin ton pancar işleyecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı.

Fabrika, kampanya döneminde Eskişehir ve Susurluk bölgelerindeki 108 köyden gelecek 500 bin ton pancarı işleyecek.

Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Kalenderoğlu, fabrikanın Meydan Tesisleri'nde yapılan 2018-2019 Yılı Üretim Kampanyası açılış töreninde, şeker pancarı tarımının ülkenin sosyo ekonomik yaşantısında çok önemli rol oynadığını söyledi.

Bu tarım ürününün, sadece sanayi ham maddesi değil besi hayvancılığında çok kıymetli gıda olan yaprak, baş ve posası ile bir yem bitkisi olduğunu vurgulayan Kalenderoğlu, bu ürünün gelişmesinin, et ve süt üretiminin artmasına, böylece artan gıda kalitesi ile daha yüksek hayat standardının oluşmasına ön ayak olduğunu aktardı.

Üretilen pancarın, taşımacılık, tarım alet ve makineleri başta olmak üzere birçok sanayinin gelişmesine, gübre ilaç gibi girdilerin kullanımı ile endüstriyel sektöre önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Kaledreroğlu, "Ayrıca şeker pancarı tarımı, ekim yapılan alana eşdeğer bir orman alanına kıyasla 3 kat daha fazla oksijen yarattığından, tüm canlılar için hayati önem arz eden bir oksijen kaynağı olmakta, kendinden sonra ekilecek ürünlerde verim artışı sağlamakta, alternatiflerine göre daha fazla istihdam imkanı yaratmaktadır." dedi.