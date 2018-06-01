Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "plastik ayak izini" azaltacak 10 öneri açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamada, dünyada her dakikada 1 milyon plastik şişenin satın alındığı, modern dünyanın vazgeçilmez ürünü olan plastiklerin çevre kirliliğini artırdığı kaydedildi.

Değerli bir malzeme olan plastikleri kullanırken bilinçli olmanın önemine işaret edilen açıklamda, bir plastik şişenin suda 450 yıl bozulmadan kalabildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından bu yılki 5 Haziran Dünya Çevre Günü temasının "Plastik Kirliliğini Yen" olarak tanımlandığını belirterek, "Plastikler günümüzde cep telefonundan uçağa, gözlükten ilaç kutusuna, diş fırçasından yapay kalp kapakçıklarına kadar hayatımızın her alanında vazgeçilmeyecek bir yere sahip. Hayatımıza konfor, kolaylık, hız ve kalite sağlayan plastikler, yanlış ve aşırı kullanım nedeniyle çevre kirliliği sorunlarına neden oluyor." ifadesini kullandı.