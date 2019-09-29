İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticinin desteklenmesi açısından süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. En yakın zamanda toplanacak Süt Konseyine tavsiye kararı veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak fiyatların artırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Tabii konsey buna karar verecek ama tahmin ediyorum süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz." dedi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde Kaymakam Emin Kaymak'ı ziyaret eden Pakdemirli, daha sonra AK Parti İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

Beydağ ilçesinde de AK Parti İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, parti kongrelerinin yaklaştığını söyledi.

Pakdemirli, kongrelerde bir ve beraber olunacağını belirterek, "Bu işin bayrak yarışı olduğunu unutmayacağız. Kimin bayrağı önde götürdüğü önemli değil. Sadece bu topluluğun bir parçası olarak bu gururu üzerimizde taşıyoruz." diye konuştu.

Çiftçinin her sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Pakdemirli, yeni dönemde de çok daha iyi hizmet verileceğini anlattı.