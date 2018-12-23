FİNANS

Süt sanayicileri, prim desteği artışından memnun

FİNANS HABERLERİ  | 23.12.2018 11:29 | Son Güncelleme

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel: -"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasayı düzenleyici adımların atılması hem üretici hem sanayi işletmeleri hem de tüketici fiyatlarının kontrolü açısından son derece ümit verici bir gelişmedir" - "Süt Prim Desteği'ne yapılan bu müdahale üreticileri memnun etmiştir"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasayı düzenleyici adımların atılması hem üretici hem sanayi işletmeleri hem de tüketici fiyatlarının kontrolü açısından son derece ümit verici bir gelişmedir." dedi.

Tezel, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin litre başına verilen ortalama Süt Prim Desteği'nin yükseltildiğini açıkladığını anımsattı.

Çiğ süt fiyatlarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemenin, Türkiye'de destekleme yolu ile fiyat regülasyonu modelinin artık piyasaya girdiğinin bir göstergesi olduğunu belirten Tezel, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasayı düzenleyici adımların atılması hem üretici hem sanayi işletmeleri hem de tüketici fiyatlarının kontrolü açısından son derece ümit verici bir gelişmedir. Enflasyon ile mücadelenin tüm kesimler tarafından benimsendiği bu süreçte, Bakanlığın Gıda Komitesi ile istişare etmesi önemli. Süt Prim Desteği'ne yapılan bu müdahale üreticileri memnun etmiştir. " değerlendirmesinde bulundu.

Tezel, üreticinin, ağustos ayından bu yana, ekonomide yaşanan gelişmelere karşı değişmeyen çiğ süt fiyatları nedeniyle sıkıntı içine girdiğine dikkati çekerek, perakende sektöründe yaşanan daralma etkisinin de sanayi üretiminde ciddi sıkıntılara yol açtığını anlattı.

Bakanlıkla yapılan istişarelerde SETBİR'in önerisinin 'piyasaların daraldığı, üreticilerin sıkıntıya düştüğü dönemlerde desteklemelerle piyasaların açılacağı, arzın daraldığı dönemlerde de eldeki süt tozu stoklarının iç piyasaya arz edilmesi veya sanayicinin rekabet fiyatlandırması yoluyla regülasyonun sağlanması yönünde' olduğunu aktaran Tezel, "Şimdi bu önerimizin gerçekleşmeye başlamasını görmek gerçekten ümit verici ve sevindirici bir gelişme. Sektörümüze hayırlı olsun." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli SETBİR süt fiyatları Tarık Tezel

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