Süt sanayicileri, prim desteği artışından memnun

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasayı düzenleyici adımların atılması hem üretici hem sanayi işletmeleri hem de tüketici fiyatlarının kontrolü açısından son derece ümit verici bir gelişmedir." dedi.

Tezel, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin litre başına verilen ortalama Süt Prim Desteği'nin yükseltildiğini açıkladığını anımsattı.

Çiğ süt fiyatlarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemenin, Türkiye'de destekleme yolu ile fiyat regülasyonu modelinin artık piyasaya girdiğinin bir göstergesi olduğunu belirten Tezel, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasayı düzenleyici adımların atılması hem üretici hem sanayi işletmeleri hem de tüketici fiyatlarının kontrolü açısından son derece ümit verici bir gelişmedir. Enflasyon ile mücadelenin tüm kesimler tarafından benimsendiği bu süreçte, Bakanlığın Gıda Komitesi ile istişare etmesi önemli. Süt Prim Desteği'ne yapılan bu müdahale üreticileri memnun etmiştir. " değerlendirmesinde bulundu.