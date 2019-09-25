"Süt sektörünün ürünleri 88 ülkede tüketiciyle buluşuyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, süt sektörünün 500 bini aşkın çiftçi ve üreticiden temin ettiği çiğ sütü sağlıklı, ambalajlı, hijyenik içme sütü ve süt ürününe dönüştürdüğünü belirterek, "Sektörümüzün ürünleri, yurt içinde 600 bin satış noktasında, yurt dışında da 88 ülkede tüketiciyle buluşuyor." ifadesini kullandı.

SETBİR'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Sütçülük Federasyonunca (IDF) İstanbul'da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi devam ediyor.

Zirvenin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde Süt Sektörünün Rolü Nasıl Maksimize Edilebilir?" başlıklı oturumunda konuşan SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tezel, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olduğunu anımsattı.

Tezel, 2030'da dünya nüfusunun 8 milyar 600 milyon olacağının öngörüldüğünü belirterek, yüzde 35 daha çok gıda, yüzde 40 daha çok su ve yüzde 50 daha çok enerji talep edileceğini aktardı.