FİNANS

Süt üreticilerinden 14 maddelik talep

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan: - "Çiğ sütün maliyeti ile satış fiyatı arasında oluşan üretici zararı destekleme ile telafi edilmeye devam edilmeli" - "Ülkenin çiğ süt üretimi dönemler itibarıyla ESK tarafından izlenerek, arz durumuna göre gerekirse süt ürünleri ithalatı yasaklanmalı"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, süt üreticilerinin son dönemde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik 14 maddelik talep listesi hazırladıklarını belirtti.

Özcan, AA muhabirine, kur ve girdi maliyetlerinde artışın süt üreticilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Yem, çiğ süt alım fiyatları ve üreticiye verilmesi gereken desteklere yönelik 14 maddelik talep ve öneri listesi hazırladıklarını anlatan Özcan, çiğ sütün maliyeti ile satış fiyatı arasında oluşan üretici zararının destekleme ile telafi edilmeye devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Çiğ sütün üretici örgütlerince işlenmesi konusunun teşvik edilmesini talep ettiklerini aktaran Özcan, çiğ süt arzının arttığı dönemlerde süt tozu müdahale alımlarına devam edilmesini, süt tozu dışında peynir gibi ürünlere işlemeyi de kapsayacak şekilde müdahale alımının çerçevesinin genişletilmesini istedi.

Damızlık olarak yetiştirilen ve sürüde tutulan anaç inekler için sürü koruma desteği ödenmesi gerektiğini ifade eden Özcan, damızlıkların kesime gönderilmesinin önlenmesi için damızlık belgeli gebe düve desteğinin acilen uygulamaya konulmasının öneminin altını çizdi.

Özcan, ülkenin çiğ süt üretiminin dönemler itibarıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından izlenerek, arz durumuna göre gerekirse süt ürünleri ithalatının yasaklanmasını talep ettiklerini aktardı.

Özcan'ın verdiği bilgiye göre 14 maddelik listedeki diğer talep ve öneriler şöyle:

- Çiğ süt piyasa fiyat oluşumunda çiğ süt/fabrika yemi paritesinin asgari 1,3 olması sağlanmalı.

- Üretim fazlası çiğ sütün süt tozu dışında mamul şeklinde ihraç edilebilmesi için gereken tedbirler alınmalı.

- Haksız rekabetin önlenmesi açısından karma yem piyasasının regülasyonu konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) düzenleyici olarak devreye sokulmalı ve kurumsal yetkisi artırılmalı.

- TMO aracılığıyla küçük ve orta ölçekli üreticilere belirli kota üzerinden arpa, buğday, mısır gibi yem ham maddeleri ucuza temin edilerek üreticinin kendi yemini kendisinin yapması sağlanmalı.

- Piyasa durumu göz önüne alınarak çiğ süt ve fabrika yem fiyatlarının üreticinin güven duyacağı süre için sabitlenmesi sağlanarak, piyasa istikrarı oluşturulmalı.

- Soya ve mısır gibi karma yem için çok önemli olan yem ham maddelerinin Türkiye'de veya üçüncü dünya ülkelerinde üretimi konusu özendirilmeli.

- Kaba yem üretiminin artırılması için uygulanan tedbirler geliştirilerek devam edilmeli.

- Islah edilmiş mera varlığının artırılması için yapılan projelere ihtiyaç duyulan bütçe aktarılmalı ve atıl durumdaki meraların değerlendirilmesi için gereken tedbirler alınmalı.

PARTNERAyakları yere değmiyorAyakları yere değmiyor
TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'daTÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da
İnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttıİnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamil Özcan süt fiyatları Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da

TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da

İnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttı

İnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttı

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

RG: Otomobillerde ÖTV matrahları yükseltildi

RG: Otomobillerde ÖTV matrahları yükseltildi

İstanbul bir milyar dolarlık fuara ev sahipliği yapacak

İstanbul bir milyar dolarlık fuara ev sahipliği yapacak

Çandır: Tavşan yüreği zeytinyağı ilaç gibi

Çandır: Tavşan yüreği zeytinyağı ilaç gibi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.