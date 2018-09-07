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Süt üreticilerinden Anıtkabir'e ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 16:27 | Son Güncelleme

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ve beraberindeki heyet, birliğin 14. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Tevfik Keskin ve beraberindeki heyet, birliğin 14. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Keskin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"(Milli ekonominin temeli tarımdır) sözünüzle ve gösterdiğiniz hedefle Merkez Birliğimizin 14. yılında, Türk çiftçisi ve üreticileri olarak huzurunuzda olmak bizler için gurur tablosudur. 'Türkiye'nin sahibi hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür' sözleriniz ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren tarımın gelişmesi için almış olduğunuz tedbirler hafızalarımıza kazınmıştır. Bu yolda bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk tarım ve hayvancılığını ilkeleriniz ışığında sonsuza kadar koruyacak ve sahip çıkacağız. Merkez Birliğimizin 14. yılını huzurunuzda kutluyor, kurmuş olduğunuz vatanımızda, üreticilerimizle birlikte, sizi sevgi, en derin saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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Anıtkabir'e ziyaret Tevfik Keskin Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

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