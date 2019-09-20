MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, üreticinin sattığı sütün karşılığında ne kadar yem alabildiğinin önemli olduğunu belirterek, "Üreticinin bir kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Süt Konseyinin, süt fiyatlarının belirlenmesi için üreticinin maliyetleriyle ilgili yaptığı teknik çalışmaların uzun süredir gerçekleştirilmediğini dile getiren Özcan, süt fiyatları belirlenirken söz konusu maliyetlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Özcan, şunları kaydetti:

"Süt fiyatlarının artması, üretici çok kazanıyor anlamına gelmiyor. Bizim için, üreticinin sattığı sütün karşılığında ne kadar yem alabildiği önemli. Üretici 1 kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı. Bu olduktan sonra süt fiyatının ne kadar olduğu önemli değil. Bu oranı, devlet üreticiye garanti ederse üreticinin bir sorunu kalmaz, üretime devam eder. Süt-yem paritesi 1,3 olarak belirlenirse fiyatlar otomatik olarak oluşur."