FİNANS

Süt üreticilerinden fiyatlar için "parite" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan: - "Bizim için, üreticinin sattığı sütün karşılığında ne kadar yem alabildiği önemli" - "Üreticinin bir kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, üreticinin sattığı sütün karşılığında ne kadar yem alabildiğinin önemli olduğunu belirterek, "Üreticinin bir kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Süt Konseyinin, süt fiyatlarının belirlenmesi için üreticinin maliyetleriyle ilgili yaptığı teknik çalışmaların uzun süredir gerçekleştirilmediğini dile getiren Özcan, süt fiyatları belirlenirken söz konusu maliyetlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Özcan, şunları kaydetti:

"Süt fiyatlarının artması, üretici çok kazanıyor anlamına gelmiyor. Bizim için, üreticinin sattığı sütün karşılığında ne kadar yem alabildiği önemli. Üretici 1 kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı. Bu olduktan sonra süt fiyatının ne kadar olduğu önemli değil. Bu oranı, devlet üreticiye garanti ederse üreticinin bir sorunu kalmaz, üretime devam eder. Süt-yem paritesi 1,3 olarak belirlenirse fiyatlar otomatik olarak oluşur."

Özcan, Avrupa'da süt fiyatlarının maliyetlere göre otomatik olarak belirlendiğini ve paritenin 1,5 kilogram civarında olduğunu aktardı.

- Süt üreticileri azalıyor

Özcan, süt üreticisinin maliyetleri arasında yem, akaryakıt, elektrik ve işçi gibi birçok kalem olduğunu belirterek, "Soğutulmuş çiğ sütün 1 Mayıs-31 Aralık döneminde uygulanacak tavsiye fiyatı litre başına 1,7 liradan 2 liraya yükseltildi. Ancak o günden sonra bizim maliyetlerimiz arttı. Her şey zamlandı. Süt fiyatları sabit kaldı." diye konuştu.

Son verilere göre, süt üretiminin yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 azaldığının altını çizen Özcan, üretici sayısının giderek düştüğünü, süt ineklerinin de kesime gönderildiğini sözlerine ekledi.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldıTÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı
Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdıKayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süt fiyatları süt maliyetleri Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başk

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum...

Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.