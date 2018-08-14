Süt üreticilerinden hükümete destek

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılara karşı hükümetin uygulayacağı reform ve eylem planlarına destek verecekleri ve birlik olarak daha çok üretecekleri ifade edildi.

Birlikten yapılan açıklamada, ABD tarafından Türkiye'ye yönelik hukuk dışı saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan haksız ve hukuksuz ekonomik saldırılara karşı hükümetimizin uygulayacağı reform ve eylem planlarına daima destek verecek ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ve alt birlikler olarak daha çok üreteceğiz. Kamuoyunu yerli ürün ve mamullerini her sektörde ve her alanda kullanmaya davet ediyor, bu hususta birlik, beraberlik ruhu ve vatan sevgisi sorumluluğuyla Milli Birlik Kampanyası'nı ilan ediyoruz. Vakit üretme ve birlik vaktidir. Milletimizi hep birlikte bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."

