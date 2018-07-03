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Süt üreticilerinden yem ve çiğ süt fiyatında revizyon talebi

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği: - "Üretimin devam edebilmesi açısından yem veya çiğ süt fiyatlarında acilen revizyona gidilmelidir. Üretim maliyetlerinin istenilen ölçülere düşürülememesi, buna karşılık satış fiyatlarının düşük olması üreticilerimizi ciddi şekilde sıkıntıya sokmuştur"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince, süt üretiminin devam etmesi için yem veya çiğ süt fiyatlarında acilen revizyona gidilmesi gerektiği belirtildi.

Birlikten yapılan açıklamada, süt üretiminin en temel girdisinin yem olduğu ve bu ürünün süt üretiminde maliyetin yaklaşık yüzde 60-65'ini oluşturduğu ifade edildi.

Yeme gelen zamlar oranında çiğ süt fiyatlarının da artmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Hayvancılığın başlıca sorunlarından biri olan girdi maliyetlerinde yaşanan artış üreticilerimizi zor duruma düşürmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Üretimin devam edebilmesi için yem veya çiğ süt fiyatlarında acilen revizyona gidilmesi gerektiği, üretim maliyetlerinin istenilen ölçülere düşürülememesine karşın satış fiyatlarının düşük olmasının üreticileri ciddi şekilde sıkıntıya soktuğu vurgulandı.

Yem fiyatlarının aşağı çekilmesi için sübvanse uygulanması talep edilen açıklamada, Ulusal Süt Konseyinde bu ay Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, üreticiler ve sanayicilerin katılımıyla çiğ süt fiyatlarının görüşüleceği bir toplantı düzenleneceği bildirildi.

- "Yem fiyatına uygulanan zam kontrol altına alınmalı"

Açıklamada, üreticinin eline geçen çiğ süt fiyatının yükseltilmesi için mücadele edileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Biz üretici grubu olarak bu sorunlarla mücadele ederken, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin de gerekli anlayış ve hassasiyeti göstereceğini ümit etmekteyiz. Acilen yem fiyatlarında uygulanan zamlar kontrol altına alınmalı ve sürdürülebilir bir üretimde bulunmamız için gerekli ekonomik tedbirler uygulamaya konulmalıdır. Aksi takdirde örneklerini daha önceki yıllarda yaşadığımız gibi üretici zarar etmeye devam edecek, hayvan kesimleri artacak, süt üretimi azalacak ve üreten değil, ithal eden ülke konumuna gireceğiz. 'Üretmek ayrıcalıktır' ilkesiyle bir ülkenin olmazsa olmazı tarım ve hayvancılığa gerekli önemin verilmesi ve acil şekilde tarım politikalarının geliştirilmesi konusunda devletimize inancımız tamdır."

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Anahtar Kelimeler:
süt fiyatı Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği yem

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