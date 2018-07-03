Süt üreticilerinden yem ve çiğ süt fiyatında revizyon talebi

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince, süt üretiminin devam etmesi için yem veya çiğ süt fiyatlarında acilen revizyona gidilmesi gerektiği belirtildi.

Birlikten yapılan açıklamada, süt üretiminin en temel girdisinin yem olduğu ve bu ürünün süt üretiminde maliyetin yaklaşık yüzde 60-65'ini oluşturduğu ifade edildi.

Yeme gelen zamlar oranında çiğ süt fiyatlarının da artmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Hayvancılığın başlıca sorunlarından biri olan girdi maliyetlerinde yaşanan artış üreticilerimizi zor duruma düşürmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Üretimin devam edebilmesi için yem veya çiğ süt fiyatlarında acilen revizyona gidilmesi gerektiği, üretim maliyetlerinin istenilen ölçülere düşürülememesine karşın satış fiyatlarının düşük olmasının üreticileri ciddi şekilde sıkıntıya soktuğu vurgulandı.

Yem fiyatlarının aşağı çekilmesi için sübvanse uygulanması talep edilen açıklamada, Ulusal Süt Konseyinde bu ay Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, üreticiler ve sanayicilerin katılımıyla çiğ süt fiyatlarının görüşüleceği bir toplantı düzenleneceği bildirildi.