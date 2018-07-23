Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri (Köy- Koop) Merkezi Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, çiğ süt fiyatlarının belirlenmemesinin büyük sıkıntı yarattığını belirterek, litre fiyatının 2 lira olması gerektiğini söyledi. Soyer, "Devletimizin bu bedeli ödemekle ilgili bir kaynak sıkıntısı varsa, aradaki farkı bedelli askerlikten elde edilecek gelirden karşılamalıdır" dedi.

Köy-Koop Merkez Birliği'nin ilk kadın genel başkanı olan Neptün Soyer, görevi devralmasının ardından süt fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Artan maliyetlerin çiftçiyi, köylüyü vurduğunu belirten Soyer, süt fiyatının bir an önce belirlenmesini istedi. Neptün Soyer, "Köy-Koop Genel Merkezi olarak, 13 il birliğimiz,1200 birim kooperatifimiz ve on binlerce süt üretici ortağımız, son yaşananları üzüntü ve kaygıyla izliyoruz. Altı ayda bir toplanması gereken Süt Konseyi'nin, üretici- tüketici ve sanayicinin yüzünü güldürecek süt fiyatını açıklamasını bekliyoruz. Ancak ne yazık ki bu konuyla ilgili bilgileri, sosyal medyadan duyuyor, okuyoruz. Süt üreticisinin bu belirsizliğe dayanacak sabrı ve tahammülü kalmamıştır. Üretici, tüketici ve sanayiciyi memnun edecek en düşük süt fiyatı, 2 lira olmalıdır. Devletimizin bu bedeli ödemekle ilgili bir kaynak sıkıntısı varsa, aradaki farkı bedelli askerlikten elde edilecek gelirden karşılamalıdır. Çünkü üreticinin ödeyeceği bedel kalmamıştır" diye konuştu.

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